Povratna tekma River Plate – Boca Juniors bo odigrana v Madridu na Bernabeuu!

Španski AS, ki je prvi razkril informacijo o lokaciji povratne tekme, še piše, da je Fifa prosila špansko nogometno zvezo za posredovanje, potem ko južnoameriška konfederacija ni uspela priti do dogovora z obema kluboma. Oba sta namreč zavrgla tekmo v Asuncionu (Paragvaj), Dohi (Katarju) in Miamiju (ZDA). V pogajanja za tekmo na španskih tleh se je vključil celo sam argentinski predsednik Mauricio Macri, sicer nekdanji predsednik Boce Juniors. V igri je bil najprej Barcelonin stadion Camp Nou, a so bile vse strani bolj naklonjene stadionu madridskega Reala. Tudi zato ker je predsednik galaktikov Florentino Perez v zelo dobrih odnosih s predsednikoma River Platea in Boce Juniorsa.

Ni vse v denarju, ko gre za nogomet v Buenos Airesu

Zanimivo je, da se je kot alternativna lokacija ponudilo tudi mesto Doha. Qatar Airways je namreč eden najpomembnejših sponzorjev Conmebola, za tekmo v katarski prestolnici pa so ponudili 14 milijonov evrov, ki bi se razdelili med obema finalistoma. Poleg tega bi celotne delegacije ekipe imele pokrite vse stroške poletov in nastanitve. A tokrat denar ni bil v prvem planu ...