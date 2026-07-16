Argentinski nogometaš ponovno v zelenem dresu

31-letni vezist, ki je član Olimpije od leta 2022, je bil v zadnjih štirih sezonah udeležen pri vseh velikih dosežkih Olimpije. Osvojil je dva naslova državnega prvaka, dvakrat je z ljubljanskim klubom igral v konferenčni ligi, enkrat pa je osvojil pokalni naslov.

Po koncu sezone je sporočil, da zapušča ljubljanski klub. Skozi poletje se je nato v Ljubljani individualno pripravljal na novo sezono, ker pa ni našel novega delodajalca, je naposled podpisal novo dveletno pogodbo z Olimpijo.

"Vesel sem, da sem ponovno doma in želim si, da bi skupaj imeli dobro sezono. Za to odločitev smo se odločili skupaj z družino, želimo si ostati tu, želimo si živeti v Ljubljani in želimo si biti del Olimpije," je na današnji predstavitvi dresov za novo sezono dejal Doffo, ki je dodal tudi, da so cilji za sezono borba za dvojno krono in ponovno igranje v evropskih tekmovanjih.

Argentinec je spregovoril tudi o polfinalni tekmi med Argentino in Anglijo."Zelo sem vesel, skoraj sem doživel srčni zastoj, vesel sem za svojo državo, ker vem, koliko to pomeni ljudem v Argentini. Kar argentinski nogometaši počnejo, je res nekaj posebnega in zelo je emocionalno govoriti o tem, ker smo bili prvaki leta 2022 in smo sedaj ponovno v finalu." Za konec pa je dodal, da bo v finalu pesti držal za koga drugega kot Argentino.