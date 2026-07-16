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Nogomet

Argentinski nogometaš ponovno v zelenem dresu

Ljubljana, 16. 07. 2026 20.35 pred 4 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.I.
2026 07 16 NK Olimpija nov dres 006

Argentinski nogometaš Agustin Doffo bo tudi v prihajajoči sezoni igral za slovenskega prvoligaša Olimpijo, je na svoji spletni strani sporočil ljubljanski klub. Argentinec, ljubljenec ljubljanskih navijačev, se je ob koncu minule sezone po izteku pogodbe poslovil od Olimpije, a v poletnih mesecih ni našel novega kluba.

31-letni vezist, ki je član Olimpije od leta 2022, je bil v zadnjih štirih sezonah udeležen pri vseh velikih dosežkih Olimpije. Osvojil je dva naslova državnega prvaka, dvakrat je z ljubljanskim klubom igral v konferenčni ligi, enkrat pa je osvojil pokalni naslov.

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Po koncu sezone je sporočil, da zapušča ljubljanski klub. Skozi poletje se je nato v Ljubljani individualno pripravljal na novo sezono, ker pa ni našel novega delodajalca, je naposled podpisal novo dveletno pogodbo z Olimpijo.

Agustin Doffo
Agustin Doffo
FOTO: Damjan Žibert

"Vesel sem, da sem ponovno doma in želim si, da bi skupaj imeli dobro sezono. Za to odločitev smo se odločili skupaj z družino, želimo si ostati tu, želimo si živeti v Ljubljani in želimo si biti del Olimpije," je na današnji predstavitvi dresov za novo sezono dejal Doffo, ki je dodal tudi, da so cilji za sezono borba za dvojno krono in ponovno igranje v evropskih tekmovanjih.

Argentinec je spregovoril tudi o polfinalni tekmi med Argentino in Anglijo."Zelo sem vesel, skoraj sem doživel srčni zastoj, vesel sem za svojo državo, ker vem, koliko to pomeni ljudem v Argentini. Kar argentinski nogometaši počnejo, je res nekaj posebnega in zelo je emocionalno govoriti o tem, ker smo bili prvaki leta 2022 in smo sedaj ponovno v finalu." Za konec pa je dodal, da bo v finalu pesti držal za koga drugega kot Argentino.

Doffo ob spremljanju polfinalne tekme.
Doffo ob spremljanju polfinalne tekme.
FOTO: Posnetek zaslona


doffo Olimpija novi dresi povratnik

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NkMaribor
16. 07. 2026 20.41
Haha ne morejo brez starih pravih "mojstrov"🤣
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