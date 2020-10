Povsem drugačne besede kot v Realu: Oblak in Saul pela hvalnice Felixu

Pri španskem Chiringuituso se dokopali do posnetkov pogovora med polčasoma tekme Atletico Madrid – Salzburg (3:2 za Atlete). Ne, v tem primeru ne gre za nespoštljivo opravljanje in dajanje navodil soigralcem, komu ne smejo podati, kot je bilo v primeruKarima Benzemaja in Ferlanda Mendyja pri Realu, pač pa gre za hvalnice, ki sta jih mlademu upu portugalskega nogometa Joau Felixu namenila dva izmed najpomembnejših igralcev Atletica: vratar Jan Oblak in Saul.

"Res je neverjeten. Kadar koli si zaželi, lahko odloči tekmo, ta fant … Vzame žogo in se zabava," je Oblaku Felixa pohvalil Saul. "Mati moja, kako dober je," je dodal Oblak v pogovoru z dolgoletnim soigralcem. Šlo je za povsem drugačno debato med Slovencem in Špancem, kot je bila tista med Francozema v Realu, ko je izkušeni Benzema solil pamet Mendyju, da mlademu talentu pri Realu ne sme podajati …