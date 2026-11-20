V 96. minuti tekme med kluboma Ciudad de Yantzaza in Rio Aguarico je nogometaš Jhon Michel Perlaza Salas poskrbel za incident, ki ga v nogometnem svetu ne pomnimo. S klopi za rezervne nogometaše je proti sodniku Leninu Giovanniju Ojedi Nunezu zalučal kamen in ga zadel naravnost v glavo. Ta se je nemudoma zgrudil, tekma pa sploh ni bila dokončana.

Do incidenta je prišlo 17. oktobra, ekvadorska nogometna zveza pa se je hitro odzvala in Salasa "nagradila" z osemletno prepovedjo nastopanja. Kaznovan je bil tudi njegov klub, ki bo moral plačati slabih 2000 evrov kazni in še okoli dvakrat toliko za poravnavo nesrečnemu sodniku, ki je potreboval operacijo. Okreval naj bi okoli dva meseca.

Številni na družbenih omrežjih pa se s sicer visoko kaznijo niso zadovoljili. "Upam, da bo sodnik hitro okreval. Nogometaš pa bi si zaslužil doživljenjsko prepoved," je zapisal eden od uporabnikov Reddita, drugi pa je spodaj dodal: "In še kazensko bi ga morali ovaditi. To nima nobene zveze s športom. Gre za fizični napad."