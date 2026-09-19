Povsem običajna tekma v Ukrajini: zračni alarm, enajstmetrovka in gol 45 minut pozneje

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Vojna v Ukrajini že več let močno vpliva tudi na nogomet, tekma med Černomorcem in Obolonom v Odesi pa je ponudila prizore, ki najbolje ponazarjajo, s kakšnimi izzivi se tam soočajo igralci, trenerji in navijači. Srečanje je bilo zaradi opozoril pred zračnimi napadi prekinjeno kar trikrat, najbolj nenavadna situacija pa se je zgodila tik pred enim od premorov.

Enajstmetrovka na "čakanju" 45 minut

Napadalec Kyrylo Popov se je pripravljal na izvajanje enajstmetrovke, ko je stadion prekinil nov zračni alarm. Tekma se je morala nemudoma ustaviti, igralci, sodniki in ostali prisotni pa so v skladu z varnostnimi protokoli zapustili igrišče in poiskali zavetje. Prekinitev je trajala kar 45 minut. Šele ko je nevarnost minila in so pristojni dovolili nadaljevanje tekme, so se nogometaši vrnili na zelenico. Popov se je nato znova postavil na belo točko in po skoraj treh četrtinah ure vendarle izvedel enajstmetrovko. Žogo je poslal v mrežo.

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Od trenutka, ko se je prvič pripravil na strel, do trenutka, ko je dosegel zadetek, je tako minilo približno 45 minut.

Posnetek, ki razkriva realnost ukrajinskega nogometa