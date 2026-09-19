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Nogomet

Povsem običajna tekma v Ukrajini: zračni alarm, enajstmetrovka in gol 45 minut pozneje

Kijev, 19. 09. 2026 08.06 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Ukrajina nogomet

Tekma elitnega ukrajinskega nogometnega prvenstva v Odesi med ekipama Černomorec in Obolon je znova pokazala, v kakšnih razmerah ukrajinski klubi že leta igrajo prvenstvene tekme. Komaj verjetne scene ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vojna v Ukrajini že več let močno vpliva tudi na nogomet, tekma med Černomorcem in Obolonom v Odesi pa je ponudila prizore, ki najbolje ponazarjajo, s kakšnimi izzivi se tam soočajo igralci, trenerji in navijači. Srečanje je bilo zaradi opozoril pred zračnimi napadi prekinjeno kar trikrat, najbolj nenavadna situacija pa se je zgodila tik pred enim od premorov.

Enajstmetrovka na "čakanju" 45 minut

Napadalec Kyrylo Popov se je pripravljal na izvajanje enajstmetrovke, ko je stadion prekinil nov zračni alarm. Tekma se je morala nemudoma ustaviti, igralci, sodniki in ostali prisotni pa so v skladu z varnostnimi protokoli zapustili igrišče in poiskali zavetje. Prekinitev je trajala kar 45 minut.

Šele ko je nevarnost minila in so pristojni dovolili nadaljevanje tekme, so se nogometaši vrnili na zelenico. Popov se je nato znova postavil na belo točko in po skoraj treh četrtinah ure vendarle izvedel enajstmetrovko. Žogo je poslal v mrežo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Od trenutka, ko se je prvič pripravil na strel, do trenutka, ko je dosegel zadetek, je tako minilo približno 45 minut.

Posnetek, ki razkriva realnost ukrajinskega nogometa

Tekma v Odesi je postala še en opomnik na izjemno zahtevne razmere, v katerih ukrajinski klubi kljub vojni nadaljujejo tekmovanja. Tri prekinitve zaradi zračnih alarmov med eno samo tekmo so same po sebi nekaj nepredstavljivega za večino evropskih prvenstev. Še bolj nenavaden pa je prizor nogometaša, ki mora na izvedbo enajstmetrovke čakati skoraj uro.

Prav zato je dogodek hitro zaokrožil po družbenih omrežjih in še enkrat pokazal, kako zelo se nogometna realnost v Ukrajini razlikuje od tiste, ki jo poznajo v preostalem delu Evrope.

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