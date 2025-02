Pozabili smo, kako dober je lahko izjemni Kylian Mbappe

OGLAS

Kylian Mbappe je upe moštva iz Manchestra. ki je v obračun v Madridu vstopil z zaostankom 3:2 po prvem obračunu, pokopal že v četrti minuti. Po odlični dolgi podaji branilca Raula Asencia je z velike razdalje lobal nemočnega vratarja gostov Edersona. "Ponovili smo pozitivne stvari iz prve tekme. To je bila popolna predstava v vseh pogledih: v obrambi, napadu, z žogo in brez nje. Ko ekipa dobro deluje brez žoge, je kakovost v ospredju izjemno visoka in ustvarjamo veliko priložnosti. Pred nami je bila zelo kakovostna ekipa in našli smo ravnovesje med napadom in obrambo," je ekipno predstavo po tekmi pohvalil trener domačih Carlo Ancelotti.

Kylian Mbappe je bil izbran za igralca tekme FOTO: Sofascore.com icon-expand

Nato pa se je osredotočil na predstavo prvega zvezdnika obračuna. "Ima kakovost, s katero lahko doseže raven Cristiana Ronalda, vendar mora trdo delati, saj je Cristiano Ronaldo postavil zelo visoko letvico. Zaradi kakovosti in želje, ki jo ima, lahko doseže raven Cristiana Ronalda, vendar mu ne bo tako lahko. Moral bo trdo delati," je Ancelotti Francoza primerjal z enim najboljših nogometašev vseh časov in nekdanjim zvezdnikom Reala. Mbappe je v 33. in 61 .minuti zabil še dva izjemna gola. "To je bila ena najboljših tekem, ki smo jih odigrali. Od začetka smo bili zelo udobni in vodstvo po prvem golu nam je omogočilo, da smo igrali na tak način. Mbappe je zelo poseben, tega se vsi zavedajo in tega nikoli ne preneha dokazovati. Je boljša oseba kot igralec in njegovi goli nam bodo zelo koristili," je svojega soigralca pohvalil še en zvezdnik Jude Bellingham.