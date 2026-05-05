Nogomet

'Pozabimo na prvo tekmo, v Münchnu nas čaka pekel'

Pariz, 05. 05. 2026 11.20 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
PSG

V taboru aktualnega evropskega klubskega prvaka Paris Saint Germaina so že nekaj časa z mislimi povsem pri povratnem polfinalnem obračunu v Ligi prvakov, na katerem bodo morali, če bodo želeli še drugič zapored zaigrati v velikem finalu omenjenega tekmovanja, ubraniti prednost zadetka s prve tekme v Parizu. Pričakovanja pred sredinim dvobojem v Münchnu so velika, a Parižani se zavedajo, da jih čaka izjemno zahtevna naloga. Prenos tekme na Kanalu A in VOYO od 20.30 naprej.

Pred slabim tednom dni smo bili priča izjemni nogometni predstavi. Skupno devet zadetkov in še kopica neizkoriščenih priložnosti so najboljša mogoča napoved pred novim spektaklom, ki bo na sporedu v sredo v bavarski prestolnici (prenos na Kanalu A in VOYO od 20.30 naprej).

Povratni polfinalni obračun med münchenskim Bayernom in Paris Saint Germainom bo določil še drugega finalista letošnje sezone v elitni Ligi prvakov, saj bomo prvega dobili po torkovem dvoboju v Londonu, kjer se bosta po neodločenem izidu na prvi tekmi v Madridu (1:1) pomerila Arsenal in Atletico.

Na prvi polfinalni tekmi sta PSG in münchenski Bayern navdušila z izjemno napadalno in učinkovito igro (5:4).
FOTO: AP

V taboru Parižanov se zavedajo, da gol prednosti s prve tekme ne pomeni bogve kakšnega kapitala, a v isti sapi poudarjajo, da v München prihajajo odločeni še drugič v dobrem tednu dni položiti na hrbet velikega tekmeca.

"Pozabimo na prvo tekmo. Ta je bila resnično spektakularna, a jutri nas čaka povsem druga zgodba. Vemo, da bodo v Allianz Areni pripravili peklensko vzdušje. V to smo se lahko prepričali že v četrtfinalu, ko je na tem stadionu gostoval madridski Real. A storili bomo vse, da se še drugič zapored uvrstimo v finale Lige prvakov," so odločeni v vrstah branilca naslova, ki je na zadnji prvenstveni tekmi pred domačimi navijači remiziral z Lorientom (2:2).

Luis Enrique pričakuje podobno zahtevno povratno tekmo v Münchnu. Bo španski strokovnjak s svojimi varovanci uspel ponoviti lanski uspeh in se še drugič zapored uvrstiti v veliki finale Lige prvakov?
FOTO: AP

Večjih težav s poškodbami ni. Trenerja Luisa Enriqueja veseli med drugim dobra forma izjemnega gruzijskega krilnega napadalca Khviche Kvaratskhelie. "Je eden ključnih nogometašev za naš sistem igre. Na prvi tekmi je svojo vlogo na igrišču opravil z odliko. Upam, da bo nekaj podobega ponovil tudi v Münchnu," pred povratno tekmo vseh tekem za uvrstitev v veliki finale najprestižnejšega klubskega tekmovanja na svetu pravi Enrique.    

nogomet liga prvakov paris saint germain bayern munchen polfinale

