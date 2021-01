Pozabljeni Mandžukić na pragu vodilne ekipe italijanskega prvenstva

Corriere della Sera poroča, da je Mario Mandžukićprižgal zeleno luč za selitev na San Siro. Omenjeni milanski dnevnik dodaja, da se predstavniki hrvaškega napadalca z Milanom dogovarjajo za podpis polletne pogodbe z možnostjo podaljšanja po koncu sezone.

Mandžukić je nazadnje nastopal za katarski Al-Duhail, s katerim je na začetku julija prekinil sodelovanje. Od takrat je brez kluba, vse bolj pa kaže, da se bo vrnil na Apeninski polotok, kjer je med letoma 2015 in 2019 blestel v dresu Juventusa. Pred tem je igral še za hrvaška NK Zagreb in Dinamo Zagreb, nemška Wolfsburg in Bayern München ter španski Atletico de Madrid.