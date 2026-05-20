Pozabljivi Kompany skorajda pokvaril slavje, na pomoč priskočila žena

Igralci münchenskega Bayerna so po zadnji tekmi Bundeslige, na kateri so doma s kar 5:1 odpravili Köln, dvignili še 35. ligaško lovoriko v svoji zgodovini. Kljub temu da je za Bavarci več kot desetletje dominance v domačem prvenstvu, v zadnjih 16 letih so osvojili kar 14 naslovov, slavje najpomembnejše domače lovorike nikoli ne izgubi svojega pomena.

Po koncu procedure na Allianz Areni so se novopečeni nemški prvaki preselili v eno najbolj znanih bavarskih pivnic, kjer so skriti od javnosti rajali dolgo v noč. Piva seveda ni zmanjkalo, kar je očitno posledice pustilo tudi na glavnem trenerju Vincentu Kompanyju. Belgijec je čislano ligaško lovoriko po slavju odnesel domov, kjer je v miru čakala na nedeljsko slavje na ulicah bavarske prestolnice, ki pa ga skoraj ni dočakala. Kompany je tako občudovani kos srebrnine namreč pozabil doma.