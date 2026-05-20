Pozabljivi Kompany skorajda pokvaril slavje, na pomoč priskočila žena

Igralci münchenskega Bayerna so po zadnji tekmi Bundeslige, na kateri so doma s kar 5:1 odpravili Köln, dvignili še 35. ligaško lovoriko v svoji zgodovini. Kljub temu da je za Bavarci več kot desetletje dominance v domačem prvenstvu, v zadnjih 16 letih so osvojili kar 14 naslovov, slavje najpomembnejše domače lovorike nikoli ne izgubi svojega pomena.
Po koncu procedure na Allianz Areni so se novopečeni nemški prvaki preselili v eno najbolj znanih bavarskih pivnic, kjer so skriti od javnosti rajali dolgo v noč. Piva seveda ni zmanjkalo, kar je očitno posledice pustilo tudi na glavnem trenerju Vincentu Kompanyju. Belgijec je čislano ligaško lovoriko po slavju odnesel domov, kjer je v miru čakala na nedeljsko slavje na ulicah bavarske prestolnice, ki pa ga skoraj ni dočakala. Kompany je tako občudovani kos srebrnine namreč pozabil doma.
"Bili smo že zbrani na mestnem trgu, ko sem se spomnil, da je lovorika pri meni doma, mislim, da je bila v kuhinji," je svoj spodrsljaj priznal Belgijec, ki mu je na pomoč, najbrž ne prvič, priskočila njegova soproga Carla Higgs Kompany. Carla je z manjšo zamudo lovoriko vendarle prinesla na mesto dogajanja, a ji možje v modrem, zadolženi za varovanje dogodka, niso pustili, da jo lastnoročno odnese svojemu pozabljivemu možu. Tako je nastala zanimiva fotografija štirih policistov, ki z velikim srebrnim krožnikom hitijo po ulicah bavarske prestolnice.
