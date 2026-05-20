Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Pozabljivi Kompany skorajda pokvaril slavje, na pomoč priskočila žena

München, 20. 05. 2026 17.52 pred 52 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Vincent Kompany

V bavarski prestolnici so v nedeljo proslavili 35. naslov državnih prvakov. Kot veleva tradicija, so to naredili na Marienplatzu, ki služi kot zbirališče domačih in tujih nogometnih navdušencev. Slavje pa je skoraj pokvaril glavni trener Bayerna Vincent Kompany, ki je doma pozabil ligaško lovoriko. Belgijcu je na pomoč priskočila soproga.

Slavje nogometašev Bayerna pred domačimi navijači
Slavje nogometašev Bayerna pred domačimi navijači
FOTO: Profimedia

Igralci münchenskega Bayerna so po zadnji tekmi Bundeslige, na kateri so doma s kar 5:1 odpravili Köln, dvignili še 35. ligaško lovoriko v svoji zgodovini. Kljub temu da je za Bavarci več kot desetletje dominance v domačem prvenstvu, v zadnjih 16 letih so osvojili kar 14 naslovov, slavje najpomembnejše domače lovorike nikoli ne izgubi svojega pomena.

Po koncu procedure na Allianz Areni so se novopečeni nemški prvaki preselili v eno najbolj znanih bavarskih pivnic, kjer so skriti od javnosti rajali dolgo v noč. Piva seveda ni zmanjkalo, kar je očitno posledice pustilo tudi na glavnem trenerju Vincentu Kompanyju. Belgijec je čislano ligaško lovoriko po slavju odnesel domov, kjer je v miru čakala na nedeljsko slavje na ulicah bavarske prestolnice, ki pa ga skoraj ni dočakala. Kompany je tako občudovani kos srebrnine namreč pozabil doma.

Nemški policisti s pozabljeno ligaško lovoriko
Nemški policisti s pozabljeno ligaško lovoriko
FOTO: X

"Bili smo že zbrani na mestnem trgu, ko sem se spomnil, da je lovorika pri meni doma, mislim, da je bila v kuhinji," je svoj spodrsljaj priznal Belgijec, ki mu je na pomoč, najbrž ne prvič, priskočila njegova soproga Carla Higgs Kompany. Carla je z manjšo zamudo lovoriko vendarle prinesla na mesto dogajanja, a ji možje v modrem, zadolženi za varovanje dogodka, niso pustili, da jo lastnoročno odnese svojemu pozabljivemu možu. Tako je nastala zanimiva fotografija štirih policistov, ki z velikim srebrnim krožnikom hitijo po ulicah bavarske prestolnice.

vincent kompany lovorika slavje parada bayern žena

Pred zadnjim krogom sploh ne vedo, koliko jih izpade

24ur.com Kako so mestni tekmeci pokvarili Bayernovo zabavo?
24ur.com Nenavaden pripetljaj na tekmi Bayerna: je med gledalci kakšen sodnik?
24ur.com Celjani pred domačimi navijači dvignili ligaško trofejo
24ur.com Klarine solze za zlatega kapetana in poročno potovanje v Berlin
24ur.com 97 zadetkov na 27 tekmah: Bayern na pragu zgodovinske sezone
24ur.com Slovenija proti Srbiji: od evforije do razočaranja
24ur.com Klopp na klopi Bayerna? Ni tako iz trte izvito
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NoriSušan
20. 05. 2026 18.33
haha to pa so kerlci
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zapustil jo je le pet mesecev po rojstvu hčerke
Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Tik pred največjim odrom sveta naj bi ga ustavil lastni oče
Tik pred največjim odrom sveta naj bi ga ustavil lastni oče
zadovoljna
Portal
Te sandale Kate Middleton nosi že leta in vedno znova ukradejo pozornost
Navdušila v vroči rdeči obleki
Navdušila v vroči rdeči obleki
Skrivnost hujšanja po 40. letu: zakaj so ogljikovi hidrati ključni
Skrivnost hujšanja po 40. letu: zakaj so ogljikovi hidrati ključni
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
vizita
Portal
To sta leti, ko se telo najhitreje postara
Bolezen, zaradi katere ženske umirajo prezgodaj
Bolezen, zaradi katere ženske umirajo prezgodaj
Sezona klopov 2026 se je začela rekordno zgodaj, preverite prve znake okužbe
Sezona klopov 2026 se je začela rekordno zgodaj, preverite prve znake okužbe
Življenje z diagnozo: kako pravočasno poiskati pomoč in zakaj je pomembno, da jo
Življenje z diagnozo: kako pravočasno poiskati pomoč in zakaj je pomembno, da jo
cekin
Portal
Za to parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v Ljubljani parkiranje postaja luksuz
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Nvidia prehitela največje evropsko gospodarstvo
Nvidia prehitela največje evropsko gospodarstvo
Kako realno znižati račun za elektriko tudi do 80 %
Kako realno znižati račun za elektriko tudi do 80 %
moskisvet
Portal
Videti je, kot da je pravkar dopolnila 35 let, v resnici pa jih ima 70
Neobičajni triki za premagovanje odvisnosti od telefona
Neobičajni triki za premagovanje odvisnosti od telefona
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
dominvrt
Portal
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Neverjetno, kaj vse se dogaja v čebeljem panju
Neverjetno, kaj vse se dogaja v čebeljem panju
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
okusno
Portal
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
Njoki z zelenjavo iz pečice
Njoki z zelenjavo iz pečice
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
voyo
Portal
Blanca
Dosje Jarak
Dosje Jarak
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725