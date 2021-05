Požar na stadionu Santiago Bernabeu ukrotili v nekaj minutah

Madridčani so najprej opazili velik oblak dima, ki se je pojavil na najvišjih delih konstrukcije, nedolgo zatem pa so odgovorni potrdili, da je na stadionu prišlo do manjšega požara, poroča španski dnevnik MARCA.

Takoj ni bilo znano, kaj je povzročilo požar, vendar so gasilci na prizorišču ogenj v nekaj minutah ukrotili. Španski AS v četrtek piše, da je zagorel kos poliuretanske pene, vendar so ogenj hitro pogasili, ne da bi pri tem prišlo do resne škode ali kakšne poškodbe, so za AS potrdili pri Realu.