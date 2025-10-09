Požar v vili zvezdnika: Viniciusu v kleti zagorela savna

Vinicius Junior je trenutno z brazilsko reprezentanco v Seulu, kjer jih v petek čaka tekma proti Južni Koreji, štiri dni kasneje pa se bodo pomerili še z Japonsko. Medtem je v njegovem domu v Madridu zagorelo. Požar, ki je izbruhnil v kletni savni zaradi električne napake, je povzročil velik oblak dima, ki je zajel dve nadstropji.

Klic v sili je bil opravljen okrog 11. ure, na kraj pa sta bili poslani dve gasilski enoti skupnosti Madrid, ki sta uspeli pogasiti ogenj in prezračiti prostore. Gasilci so situacijo hitro spravili pod nadzor in okrog poldneva zapustili območje, na katerem je zagorelo.