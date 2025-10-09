Svetli način
Nogomet

Požar v vili zvezdnika: Viniciusu v kleti zagorela savna

Madrid, 09. 10. 2025 13.40 | Posodobljeno pred 59 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
Komentarji
10

V dopoldanskih urah je v madridski vili Viniciusa Juniorja izbruhnil požar. Zagorelo je v luksuzni hiši v kletni savni, ki je bila popolnoma uničena. Nogometaša v tem času ni bilo doma, poleg tega pa španski mediji poročajo, da ni bilo poškodb ali zastrupitev.

Vinicius Jr.
Vinicius Jr. FOTO: Profimedia

Vinicius Junior je trenutno z brazilsko reprezentanco v Seulu, kjer jih v petek čaka tekma proti Južni Koreji, štiri dni kasneje pa se bodo pomerili še z Japonsko. Medtem je v njegovem domu v Madridu zagorelo. Požar, ki je izbruhnil v kletni savni zaradi električne napake, je povzročil velik oblak dima, ki je zajel dve nadstropji.

Klic v sili je bil opravljen okrog 11. ure, na kraj pa sta bili poslani dve gasilski enoti skupnosti Madrid, ki sta uspeli pogasiti ogenj in prezračiti prostore. Gasilci so situacijo hitro spravili pod nadzor in okrog poldneva zapustili območje, na katerem je zagorelo.

nogomet vinicius junior požar savna real madrid
KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Aleks 85
09. 10. 2025 14.40
Upajmo,da mu bo zavarovalnica krila stroške
ODGOVORI
0 0
Miha1999
09. 10. 2025 14.40
PomagajVinicius 5 ali PomagajvVinicius 10
ODGOVORI
0 0
G. Papež
09. 10. 2025 14.39
V solariju mu verjetno ne bo zagorelo.
ODGOVORI
0 0
seter73
09. 10. 2025 14.32
+1
zgleda sa je gledal k je ves sajast
ODGOVORI
1 0
orehi
09. 10. 2025 14.22
+3
ne mi reč saj ne moreš verjet? novinarji ste malko pod vplivom? komu mar
ODGOVORI
3 0
vitaminkripl
09. 10. 2025 14.22
+2
Viniklet na 19 19
ODGOVORI
2 0
Morgoth
09. 10. 2025 14.17
+3
Gnus
ODGOVORI
4 1
REAList7
09. 10. 2025 14.28
-2
Da ne bi tebi kje v bodoče kje kaj zagorelo in tebi gnusu kakršen si, vsaj ne bi priskočili gasilci na pomoč
ODGOVORI
1 3
orehi
09. 10. 2025 14.36
+1
daj ne lomi ga za enega bogataša ti je grozno mar ker mu je zgorela savna za one v gazi pa v ukrajini pa ye ti j. malo mučni sto glavo
ODGOVORI
1 0
Desno
09. 10. 2025 14.10
tragedija
ODGOVORI
0 0
