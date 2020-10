Pozitivna dva nogometaša vodilne Mure, Bravo v karanteno

V članski ekipi Brava doslej še ni bilo potrjenega primera okužbe z virusom sars-cov-2, nihče od članov ekipe pa ne kaže znakov okužbe, so še zapisali na spletni strani ljubljanskega prvoligaša. Dodali so, da so v skladu s priporočili in zahtevami NIJZ v samoosamitev napotili vse igralce, ki so zaigrali na nedeljski tekmi proti Muri.