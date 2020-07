Poziv Realovih navijačev Florentinu Perezu: 'Dajte Modriću novo pogodbo'

Z zadnjo zmago proti Granadi (2:1) so se beli iz španske prestolnice povsem približali prvemu naslovu državnega prvaka po letu 2017. Pomemben delež k uspehu zasedbe Zinedina Zidana je po oceni madridskega športnega časnika Marca prispeval 35-letni veteran Luka Modrić , ki je "znova spomnil na najboljše čase" .

"Če pogledamo z zornega kota zadnjih nekaj tekem, ki jih je Modrić odigral na zelo zelo visoki ravni, je kot na dlani, da si zasluži podaljšanje obstoječe pogodbe. Tudi navijači Reala si želijo, da Luka podaljša svoje bivanje v prestolnici. To je nogometaš neprecenljive kakovosti, ki je klubu prinesel kar nekaj zgodovinskih lovorik. Še vedno sicer to niso predstave od izpred dveh let, s katerimi si je prislužil zlato žogo, a velja poudariti, da tudi ni več med najmlajšimi. A tudi takšen, kot je, je še vedno zelo koristen na igrišču. Če uprava zamudi s podaljšanjem pogodbe, ga kasneje ne bo več mogla zadržati," še poročajo pri Marci.