Prandelli po le 135 dneh zapušča Fiorentino

"V zadnjih nekaj mesecih je Cesare Prandellidal vse kot trener in znova pokazal globoko vez, ki ga povezuje s Fiorentino in Firencami. Predsednik Rocco Commisso, vodstvo, moštvo in vsi navijači Fiorentine bi se radi zahvalili Prandelliju in mu zaželeli veliko sreče v njegovih prihodnjih prizadevanjih, tako osebno kot profesionalno," so sklenili izjavo.

Prandelli je novembra po desetih letih znova prevzel strokovne vajeti pri Fiorentini. Na tem položaju je nasledil odstavljenega Giuseppeja Iachinija.Prandelli je prevzel moštvo, ki je zasedalo 12. mesto v serie A, trenutno pa so Firenčani po 28 odigranih tekmah z 29 osvojenimi točkami na 14. mestu prvenstvene lestvice. Za vodilnim Interjem zaostajajo 36 točk.

V obdobju velike stiske

Prandelli je odstopil po nedeljskem domačem porazu proti Milanu z 2:3, po katerem se ni dobro počutil. V ločeni izjavi, ki so jo prav tako objavili na spletni strani kluba, je Prandelli navedel, da je "preživel obdobje velike stiske, ki mu preprečuje, da bi bil to, kar je v resnici", je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

"V zadnjih nekaj mesecih se je v meni razvil temen oblak, ki je spremenil moj pogled na stvari. Sem sem prišel dati sto odstotkov, zdaj pa menim, da to ni več mogoče, zato sem se odločil odstopiti v dobro vseh sodelujočih. Zavedam se, da bi to lahko bil konec moje kariere kot trenerja, vendar ne obžalujem ničesar in ne želim gojiti nobenih zamer," je še dejal Prandelli.

Na mesto trenerja naj bi se znova vrnil Iachini, ki ima še vedno veljavno pogodbo s Fiorentino.