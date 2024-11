Pranje umazanega perila v kanadski reprezentanci: seks igračke, alkohol in napadi panike

"Slednja je bila znana po tem, da si je rada privoščila ljudi. Jih ustrahovala, nadlegovala in jih postavljala v neprijetne situacije," pišejo nekateri kanadski mediji, nato pa razgrinjajo neprijetnosti okoli nekdanje selektorke kanadske reprezentance Beverly Priestman. "Suspendirana je in ne more opravljati nobenih funkcij v svetu nogometa. Še več, kanadska zveza jo je kaznovala s 300.000 evri, toda zgodba je vse razsežnosti dobila kasneje," med drugim piše kanadski Globe and Mail ter se spušča v jedro škandala.

"Šlo je za zabave, ki jih je organizirala prav Bev Priestman in, zanimivo, na katere so bili vabljeni le člani širšega strokovnega štaba in osebja reprezentance, ne pa tudi igralke same. To so bile zabave, organizirane na predvečer posameznih tekem. Veliko se je pilo, uživalo marsikaj dovoljenega in nedovoljenega, omenjajo se tudi določene seksualne igračke, ki so jih nekateri koristili med zabavo," so umazano perilo iz slačilnice kanadske reprezentance razkrili kanadski mediji, ki zaključujejo, da je zgodba ugledala luč dneva zaradi dejstva, da so bili na zabavo povabljeni tudi nekateri drugi člani reprezentance, ki pa niso bili navdušeni nad povabilom in so se nad početjem zgražali.