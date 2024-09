Praška Sparta prepričljivo opravila s Salzburgom, remi Bologne in Šahtarja

Nogometaši praške Sparte so na prvi tekmi drugega večera otvoritvenega tedna nove sezone v elitni Ligi prvakov precej lažje od pričakovanj prišli do visoke zmage 3:0 proti Salzburgu. Na drugi tekmi, ki se je začela ob isti uri, pa sta se Bologna in Šahtar iz Donjetska razšla brez zmagovalca (0:0).