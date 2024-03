'Prav je, da se v reprezentanco uvaja mlade, ki se tam tudi dokazujejo'

Nekdanji nogometaš Aluminija, Domžal, Rostova, Lecceja in Reggine je bil v mlajših letih na zelenicah zadolžen za organizacijo napadov svojega moštva, v zadnjem času pa se je pomaknil bolj nazaj. Zdaj je bolj zadolžen za preprečevanje napadov nasprotnikov in hiter prehod igre v napad. Na obračunu s Sampdorio, ki ga je njegovo moštvo dobilo z 2:1, je svoje delo opravljal odlično. V Cremonese je prestopil lansko poletje in skromno prizna, da je potreboval nekaj časa, da se uigra z novimi soigralci. Zdaj pa trener Giovanni Stroppa na izkušenega Slovenca resno računa.

Med snemanjem prihajajoče oddaje Vsi Za Naše! smo se mudili v Italiji. Pot smo začeli pri Jaki Bijolu in Sandiju Lovriću v Vidmu, nadaljevali smo proti Pisi, kjer smo obiskali Jana Mlakarja in mladega upa Miho Trdana , zaključili pa smo jo v Genovi, kjer smo obiskali Petra Stojanovića . Bogovi nogometa pa so poskrbeli za to, da je Sampdoria, ki jo zastopa Stojanović, v času našega obiska na svoj stadion sprejela Cremonese, za katerega igra Žan Majer .

"Trener mi vedno bolj zaupa. Pozimi sem med prestopnim rokom imel možnost iti v Serie A. Potem smo se z družino in agentom odločili, da je bolje, da ostanem tukaj. Potrebujem tekme in še vedno se moram dokazovati, čeprav nisem več mlad. Počasi se prebijam do prve postave in upam, da mi čim prej uspe," prizna nasmejani Majer.

Ambiciozni Cremonese je sezono začel slabo. Po zgolj eni zmagi na prvih petih prvenstvenih tekmah se je vodstvo kluba odločilo za spremembo trenerja in pripeljalo izkušenega Stroppo. "Cilj je Serie A. Dobro treniramo in igramo. Na začetku smo menjali trenerja in to se pozna. Ima avtoriteto in zahteva red, ki ga prej na žalost ni bilo. Hvala bogu smo se pobrali in nam gre odlično," o avtoritativnemu italijanskemu strokovnjaku pravi Majer.

Kruh že pet let služi v Italiji, kjer življenje profesionalnega nogometaša v drugi ligi vsekakor ni lahko. Pogoji za delo so dobri, a daleč od tistih v najmočnejših ligah sveta, stil igre je tudi velik izziv. "Vsekakor je med Serie A in Serie B velika razlika. V Serie B se igra bolj trdo, čeprav na prvi pogled ne deluje tako. V Serie A se bolj pokriva prostor, tukaj se bolj čuva vsakega posameznika. Potem pa je vse odvisno od nas, da se navadimo na to," je iskren Majer.