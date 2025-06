Novost, na katero velja biti pozoren

"Če bo vratar žogo držal dlje od osmih sekund, bo nasprotnik dobil udarec iz kota," so sporočili na spletni strani Uefe. Gre za spremembo starega pravila, po katerem vratar žoge ni smel držati dlje kot šest sekund. V nasprotnem primeru je druga ekipa dobila indirektni prosti strel.

A to pravilo je imelo velike težave, saj je bilo zelo ohlapno. Sodniki običajno niso šteli sekund. Primeri, ko so se dejansko odločili za kazen indirektnega prostega strela, so bili zelo redki. Bistveno bolj pogosto se je dogajalo, da so vratarji žogo držali tudi po 10 sekund in več ter tako tratili čas v primeru ugodnega rezultata svoje ekipe.