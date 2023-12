Pravilo Uefe o domačih igralcih je morda v nasprotju z zakonodajo EU

Sodišče EU je v svoji sodbi najprej potrdilo, da za predpise evropske in posledično tudi belgijske zveze velja pravo EU o opravljanju poslovne in poklicne dejavnosti. Zato morajo pri Uefi in belgijski zvezi upoštevati pravila konkurence in svobodo gibanja, torej prosti pretok delavcev.

Profesionalni igralec in belgijski klub Royal Antwerpen sta izpodbijala to pravilo na belgijskem sodišču. Od tam se je primer preselil v Luksemburg. Belgijsko sodišče se je namreč odločilo, da Sodišču Evropske unije predloži vprašanja v zvezi s to zadevo.

Iz Sodišča Evropske unije so sporočili, da bi lahko pravilo doma vzgojenih igralcev vplivalo na omejevanje možnosti klubov, da tekmujejo med seboj z novačenjem nadarjenih igralcev, ne glede na to, kje so opravili nogometno šolanje oziroma bili usposobljeni. Nogomet na visoki ravni je sektor, v katerem imajo talent in dosežki posameznega igralca bistveno vlogo, menijo pri Sodišču Evropske unije.

Vendar pa Sodišče Evropske unije ni sprejelo končne odločitve, nacionalno sodišče bo moralo sprejeti odločitev, ali določbe o doma vzgojenih igralcih omejujejo konkurenco zaradi samega cilja ali zaradi svojih dejanskih ali mogočih učinkov, so pri tem pojasnili na Sodišču EU.

Če se izkaže, da je tako, bosta imeli tako Uefa kot belgijska zveza možnost, da dokažeta, da so ta pravila lahko upravičena pod pogoji, na katere opozarja sodišče v svoji sodbi.

"Glede prostega gibanja delavcev bi lahko sporno pravilo vodilo do posredne diskriminacija igralcev iz drugih držav članic na podlagi državljanstva. Tudi v zvezi s tem lahko Uefa in belgijska zveza dokažeta, da pravilo spodbuja zaposlovanje in usposabljanje ter da je sorazmerno s tem namenom," so dodali pri Sodišču EU.