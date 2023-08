Pravljica, ki jo ferski 'delavci' pišejo v LP, je resnično edinstvena

V mali deželici na prečudovitih otokih na pol poti med Islandijo in Norveško živi okoli 55 tisoč prebivalcev. Med njimi se nahaja 31 nogometašev, ki v letošnjih kvalifikacijah za Ligo prvakov pišejo zgodovino.

Nogometni klub Klaksvik s Ferskih otokov po prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov vodi 2:1 proti norveškemu prvaku Moldeju. Razlika v vrednosti omenjenih moštev je občutna. Ferci bi po mnenju transfermarkta v primeru prodaje vseh svojih članskih igralcev zaslužili 2,77 milijona evrov, Norvežani bi na drugi strani bili "bogatejši" za 25,5 milijona. Skratka, jasno je, kdo je pred obračunom bil izrazit favorit, kljub temu pa se palčki s severa ne ozirajo na stavnice in predvidevanja "strokovnjakov".

Klaksvik je že zdaj postal prvi ferski klub, ki se je uvrstil v skupinski del evropskega tekmovanja. Tudi v primeru izpada v tretjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov se bodo ferski prvaki v playoffu borili za vstop v Ligo Evropa. Če jim tudi tam spodleti, bodo nastopali v skupinskem delu Konferenčne lige, ki iz sezone v sezono ravno zaradi takih zgodb vse bolj opravičuje svoj obstoj. A zgolj vodstvo po prvi tekmi tretjega kroga ni dovolj za senzacionalistične naslove. Večina igralcev tega kluba poleg nogometa dela v rednih službah, prejmejo pa visoke bonuse v primeru uspehov doma in Evropi. Pot do te točke vsekakor ni bila lahka. V prvih dveh krogih so padli "velikani", vsaj v primerjavi z malim klubom s Ferskih otokov. Najprej je bil na vrsti samozavestni Ferencvaroš. Razlika v vrednosti med Madžarskimi prvaki in Ferci je bila še večja, saj je igralski kader Madžarov vreden skoraj 50 milijonov evrov. Prva tekma prvega kroga se je zaključila z izidom 0:0. Oseba, ki je pri Ferencvarošu odgovorna za objave na družabnih omrežjih, je v tem trenutku bila tako samozavestna, da je v eni od objav na Facebooku zapisala: "V naslednjem krogu nas čakajo švedski prvaki, ker bomo zagotovo napredovali."

No, ta oseba se je dan po tej objavi naučila pomembno lekcijo. Nič v življenju nikoli ni zagotovljeno. Klaksvik je že po prvem polčasu v Budimpešti vodil 3:0 in si na koncu zlahka prigaral obračun s Švedskim prvakom Hacknom. Strela po navadi ne udari dvakrat na isto mesto, a na Ferskih otokih očitno nič ni nemogoče. Tudi tokrat se je tekma na domačem stadionu Klaksvika končala brez zadetkov in znova so nasprotniki na spletnih omrežjih samozavestno zapisali, da bodo naslednji teden zlahka zmagali. Tudi tokrat ni bilo tako. Povratna tekma je bila malo bolj napeta od tiste v Budimpešti. Pravzaprav je bila veliko bolj napeta, saj se je po izidu 2:2 v rednem delu končala šele po enajstmetrovkah.

Če želijo meščani Klaksvika (pet tisoč jih je) napolniti domač stadion, jih mora več kot polovica romati na tribune stadiona Vidh Djupumyrar. V sredo so igralci njihovega kluba še tretjič zapored prvo tekmo kvalifikacij igrali doma, ampak tokrat so morali nogometaši in njihovi navijači odpotovati v 40 kilometrov oddaljeno prestolnico Torshavn na drugem otoku, saj njihov domači stadion po strogih standardih Uefe od tretjega kroga kvalifikacij naprej ni več bil primeren za evropski nogomet. Tokrat se tekma ni zaključila brez zadetkov, saj so Norveški prvaki povedli 1:0, a dva zadetka najboljšega strelca Fercev v Evropi letos Arnija Frederiksberga (šest golov na petih tekmah) sta zagotovila novo odmevno zmago in prvo evropsko jesen v zgodovini Ferskih otokov.

icon-expand Najboljši strelec Klaksvika v letošnjih kvalifikacijah za Ligo prvakov Arni Frederiksberg FOTO: AP