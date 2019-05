Pravljica Paderborna: s praga četrte lige do povratka v Bundesligo

Sledil je neverjeten vzpon in osvojitev drugega mesta v tretji ligi za preboj nazaj v 2. Bundesligo, kjer je v aktualni sezoni sledila bitka do zadnjega diha z Union Berlinom . V zadnjem krogu je Paderborn pogledoval tudi proti tekmi Berlinčanov z Bochumom , od katere je bil odvisen razplet boja za drugo neposredno vozovnico za preboj v 1. Bundesligo, kamor se je že preselil FC Köln .

SC Paderborn je v elitni nemški 1. Bundesligi prvič igral v sezoni 2014/15, a si ni izboril obstanka in se nemudoma vrnil v drugoligaško druščino. Kalvarija nekdanjega kluba Zlatka Dedića in Davida Poljanca se je nadaljevala tudi ob povratku v drugi rang tekmovanja, saj je sledil nov izpad in selitev v tretjo ligo. Stanje se je še poslabšalo za ekipo iz zvezne dežele Severno Porenje-Vestfalija, ki bi se morala po porazni sezoni v tretjeligaški konkurenci preseliti celo v regionalno četrto ligo, saj je osvojila 18. mesto, a jih je rešila administrativna napaka 1860 Münchna , ki ni dobil licence, zato so "čudežno" obstali.

Paderborn je povedel v 10. minuti, ko je že 16. gol v sezoni zabil mladi nemški reprezentant Philipp Klement, Dynamo pa je pred že tradicionalno glasnimi domačimi navijači v Dresdnu hitro izenačil po zaslugi Barisa Atika. Atik je nato zadel še enkrat v zaključku prvega in na začetku drugega polčasa in se podpisal pod hat-trick ter Dynamu zagotovil zmago, ki pa za Paderborn ni bila usodna. Union je namreč zgolj remiziral z Bochumom, ki je tekmo sklenil z deseterico (2 : 2).

Berlinčani so zaostajali že z 0 : 2, a se vrnili v igro in v zadnjih desetih minutah zadeli dvakrat, a odločilnega tretjega gola, ki bi pomenil napredovanje med elito, niso uspeli doseči. Tretje mesto so osvojili zaradi slabše razlike v golih od Paderborna (razlika petih golov) in sezono sklenili točko pred Hamburgom na četrtem mestu. Zdaj ekipo iz prestolnice čakata odločilni tekmi z VfB Stuttgartom, ki je v 1. Bundesligi zasedel 16. mesto in si bo obstanek moral zagotoviti proti motiviranemu Unionu.

