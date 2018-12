Pravljična zgodba o uspehu: Atlanta že v drugem letu obstoja do naslova prvaka MLS

Venezuelec Josef Martinez, najkoristnejši igralec lige, je zadel 35. gol v sezoni, argentinski obrambni igralec Franco Escobar pa je postavil končni izid na tekmi, ki je bila poslovilna na klopi Atlante za trenerja Gerarda "Tata" Martina; poslej naj bi opravljal delo selektorja mehiške reprezentance. V olimpijskem mestu leta 1996 se je na stadionu Mercedes Benz zbralo za ligo rekordnih 73.019 gledalcev, ki so videli zmago ekipe, ki je šele drugo leto nastopala v ligi MSL. Idejo za ustanovitev in tudi denar za osnovanje ekipe je leta 2014 dal lastnik podjetja Home Depot, Arthur Blank. Milijarder je tudi lastnik moštva ameriškega nogometa Atlanta Falcons.

Atlanta United je v rednem delu sezone zasedla drugo mesto na vzhodnem delu lige, v četrtfinalu je izločila New York City in nato še New York Red Bulls. "Če bi si lahko pred tem izbral način, kako končati delo v Atlanti, bi izbral prav takega," je bil vesel Martino, nekdanji selektor Argentine (2013–2014) in Paragvaja (2007–2011), vodil pa je tudi Barcelono (2014–2016).



Izid:

Atlanta United – Portland Timbers2:0 (1:0)

Josef Martinez 39., Franco Escobar 54.