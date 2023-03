Pravljičnih sedem: Liverpool na Anfieldu uničil United

V 26. krogu angleškega prvenstva sta se na velikem derbiju udarila Liverpool in Manchester United. Na Anfieldu smo videli pravo uničenje ekipe iz Manchestra, Redsi so namreč mrežo Rdečih vragov dodobra napolnili. Zadeli so kar sedemkrat. Dvakrat so bili uspešni Gakpo, Nunez in Salah, enkrat pa je bil natančen Firmino.

Poraz, ki bo ekipo Erika ten Haga zagotovo bolel še veliko časa, na drugi strani se strategu Liverpoola Jürgenu Kloppu smeji do ušes. Ob koncu prvega polčasa, natančneje v 43. minuti, je po podaji Andyja Robertsona mrežo prvič zatresel Cody Gakpo. V drugem polčasu pa se je na zelenici zgodil pravi pogrom. Večni rival Uniteda Liverpool je namreč zadel še šestkrat. Že na začetku drugega dela je za rezultat 2:0 poskrbel Darwin Nunez, čez tri minute pa je svoj drugi zadetek dodal Gakpo. V 66. minuti se je na listo strelcev vpisal še Mohamed Salah in ladja iz Manchestra se je že začela potapljati. icon-expand Statistika tekme Liverpool - Manchester United Nunez je svoj drugi zadetek dosegel v 75. minuti. Za 6:0 je v 83. minuti znova udaril Salah, Robertu Firminu pa je pripadala čast zadnjega zadetka. To je storil v 88. minuti in gostje so bili dokončno osramočeni. * Izidi, 7. krog: - sobota, 4. marec: Manchester City - Newcastle 2:0 (1:0) Aston Villa - Crystal Palace 1:0 (1:0) Brighton - West Ham 4:0 (1:0) Arsenal - Bournemouth 3:2 (0:1) Chelsea - Leeds 1:0 (0:0) Wolverhampton - Tottenham 1:0 (0:0) Southampton - Leicester 1:0 (1:0) - nedelja, 5. marec: Nottingham Forest - Everton 2:2 (1:2) Liverpool - Manchester United 7:0 (1:0) - ponedeljek, 5. marec: 21.00 Brentford - Fulham