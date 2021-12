'Pravljičnih sedem' v mreži Leedsa

Po pričakovanju so varovanci Pepa Guardiole že od prve minute pritisnili na tekmečeva vrata, po napaki gostujoče obrambe pa je Phil Foden že v osmi minuti dosegel prvi gol. Pet minut pozneje je bilo na semaforju že 2:0, po podaji Riyada Mahreza je vodstvo s strelom z glavo povišal Jack Grealish. Izidi prvega polčasa je v 32. minuti po podaji Rodrija postavil Kevin de Bruyne, ki je prvič po dobrem mesecu, v katerem je imel težave z okužbo z novim koronavirusom, tekmo začel v prvi postavi. Že na začetku je Mahrez s pomočjo Juniorja Firpa, gostujočega bočnega branilca, od katerega se je žoga odbila, še četrtič ugnal gostujočega vratarja. City je tudi po visokem vodstvu nadaljeval z napadi, zapravljal priložnosti, tudi gosti so zadeli vratnico in še enkrat zgrešili iz ugodnega položaja, peti gol in svojega drugega pa je prispeval de Bruyne. A to še ni bilo konec, med strelce sta se do konca tekme vpisala tudi John Stones ter Nathan Ake.