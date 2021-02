Pravnuk Benita Mussolinija v Laziu: 'Je skromen fant'

Povezava med navijači in vodstvom Lazia s fašistično ideologijo ima že dolgo brado, rimski prvoligaš pa je v svoje vrste zdaj zvabil še Romana Florianija Mussolinija. Gre za sina članice evropskega parlamenta Alessandre Mussolini, za ekipo Lazia do 19 let pa je na položaju desnega bočnega branilca že odigral dve tekmi.

Novica se je v medijih pojavila šele po zaslugi dnevnika Il Messaggero. Na vprašanje o 18-letnem nogometašu je njegova mama za agencijo Adnkronos dejala: "To se me ne tiče. To je njegovo življenje, ko pa gre za njegove stvari, si ne želi nikakršnega vpletanja."