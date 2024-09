Praznik na Štajerskem: Pokalni obračun ponudil več kot le nogomet

OGLAS

Nogomet pogosto piše izjemne zgodbe in prav to je čar najbolj množičnega športa na svetu. Za eno izmed teh sta poskrbela Maribor, ki ima največ državnih in pokalnih naslovov, ter malček iz Marjete na Dravskem polju. Žreb je določil, da bo prva preizkušnja vijolic v letošnji sezoni pokalnega tekmovanja prav Marjeta, ki je na poti do drugega kroga izločila Malečnik in Peco. Marsikateri nižjeligaš bi v takšni situaciji odstopil od gostitelstva, saj to zahteva precejšen organizacijski izziv. Toda vodstvo četrtoligaša se je odločilo tvegati in se lotilo tekme vseh tekem za ŠD Marjeta, odločitev pa se je izkazala za pravilno.

Tekma se je zapisala v zgodovino ŠD Marjeta kot najbolj obiskana. FOTO: 24ur.com icon-expand

Majhna vas, velik dogodek: Marjeta navdušila z organizacijo "Neverjetna organizacija je bila potrebna, da smo to izpeljali, tako kar se tiče strežbe hrane in pijače kot tudi samega načrta varovanja, da je vse potekalo varno ter brez nekih večjih tveganj. V dveh tednih smo morali spremeniti precej stvari, veliko je bilo tudi dela s papirologijo, ki je potrebna z izvedbo tekme s prvoligašem. Na koncu je vse potekalo gladko," nam je povedal predsednik ŠD Marjeta Domen Žunkovič. Nasproti so jim stopili tudi navijači Maribora, ki se dobro zavedajo, kaj pomeni Maribor za vso bližnjo okolico. "Organizator je pokazal 'jajca' in se odločil speljati tekmo, kljub temu, da se dobro zaveda, da jih 'pomanjkljiva' organizacija, ko pridejo na tekmo navijaške skupine, lahko spravi v bankrot. Takšne pokalne tekme so nekaj redkega in imajo svoj čar, zato smo se odločili, da gremo organizatorju nasproti in tokrat na tekmi NE BOMO uporabljali pirotehnike," so pred tekmo zapisale Viole.

Viole so se pred pokalno tekmo zbrale v bližnjem baru, nato pa je sledil miren korteo do igrišča. FOTO: Mark Mohra - ŠD Marjeta icon-expand

Sodelovanje med kluboma je bilo ključnega pomena Vodstvo Marjete je že na samem začetku stopilo v stik s predstavniki Maribora. Mariborski klub je gostiteljem posodil ograje, rekvizite za uvodno ceremonijo in markirke za redarje, prav tako pa so jim pomagali s prodajo kart. "Bili so izjemno odzivni, močno so nam pomagali pri organizaciji. V stiku smo bili tudi z Violami, obnašali so se zelo korektno in navijali so športno, kar me zelo veseli," še dodaja Žunkovič.

Domači nogometaši so se po tekmi zahvalili Violam, slednji pa so jih nagradili s skandiranjem: Šampioni! FOTO: 24ur.com icon-expand

Hitra prevlada Maribora, a domačini ponosni na dogodek Dogodek je v naselje, ki je od štajerske prestolnice oddaljeno dobrih 15 km, vnesel pravi praznik. Na tekmi se je zbralo skoraj 2500 gledalcev, kljub gladki zmagi favoriziranih gostov pa je bilo razpoloženje ob igrišču zelo sproščeno in veselo. Gledalci so uživali v dobri igri in prijetnem vzdušju, ne glede na rezultat.

