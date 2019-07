Pred 25 leti so zaradi avtogola ubili Kolumbijca Escobarja

Andresa Escobarja, tedanjega kapetana Kolumbije, so 2. julija leta 1994 ustrelili člani kolumbijskega podzemlja. Neposreden povod za krvav obračun kolumbijskega kriminalnega podzemlja je bil avtogol Escobarja na tekmi svetovnega prvenstva, ki je dokončno zapečatil usodo tedaj izjemno močne kolumbijske ekipe.

Ta je pred turnirjem veljala za eno od favoritinj za naslov prvaka in tudi v skupini A v družbi Romunije, ZDA in Švice. Nadarjena generacija nogometašev z zvezdniki Carlosom Valderramo, Escobarjem, Faustinom Asprillo in Freddyjem Rinconom je poskrbela za veliko evforijo v Kolumbiji. A razpletlo se je drugače, Kolumbijci so izpadli, že po prvem porazu z Romunijo z 1:3 so začeli dobivati grožnje mafijskega podzemlja, ki je pri stavah izgubilo veliko denarja. Grožnje in pritiski so pustili posledice, na tekmi z ZDA pa je nesrečni Escobar žogo v 35. minuti poslal v lastno mrežo.