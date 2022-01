Pred afriškim nogometnim prvenstvom strahovi glede morebitnih napadov

Kako zagotoviti varnost v državi med mesec dni trajajočim afriškim pokalom, je glavno vprašanje kamerunskih oblasti. Te si pred uvodno tekmo domače reprezentance proti Burkina Fasu belijo glavo s separatistično milico na zahodu ter džihadističnimi napadalci na severu države.

Varnostne sile so v polni pripravljenosti na zahodu države, potem ko so oborožene skupine poslale številne grožnje reprezentancam v skupini F, v kateri bodo igrale Tunizija, Mali, Mavretanija in Gambija. Reprezentance imajo trening center v Buei, vroči točki separatističnih spopadov, dodaja AFP.