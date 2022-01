Pred Benzemajem je leto za zgodovino

Karim Benzema ima pred seboj leto, ki ga bo zagotovo še bolj utrdilo kot legendo v Madridu. Za njim je še ena spektakularna sezona, ki je Francoza izstrelila na sam vrh. Spet pa drvi proti številki 30, ki jo je dosegel že v dveh od zadnjih treh sezon, letvica, ki jo je postavil zelo visoko. Z dvema zadetkoma proti Athletic Bilbau ima že 20 zadetkov v 23 tekmah, 15 od teh v La Ligi, in samo zadetek stran je od jubilejnega 300. zadetka za Real Madrid. Dosedanjih 299 zadetkov ga postavlja na mesto, kjer lovi Di Stefana – kar pomeni, da bi postal tretji najboljši strelec v zgodovini Madrida. Cristiano Ronaldo jih ima 451, Raul 323 in Di Stefano 308. Zdi se, da bo Francoz kmalu spisal zgodovino.

Benzema je potreboval pet let in pet mesecev, da je dosegel svojih prvih 100 zadetkov za Madridčane. Debitiral je 29. avgusta 2009, 18. januarja 2014 pa je dosegel 100. zadetek proti Betisu. 7. novembra 2018 je proti Viktoriji Plzen v Ligi prvakov dosegel 200 golov za Real Madrid, natančneje 201, ker je tisti večer dosegel dva. Zdaj, tri leta in nekaj več kot mesec dni kasneje, ko je dosegel 200. zadetek, je le en zadetek oddaljen od zgodovinske meje.

Benzema je v svoji profesionalni karieri dosegel 401 zadetek, in sicer 299 z Real Madridom, 66 z Lyonom in 36 s Francijo. Je drugi francoski igralec, ki je dosegel to številko, presegel ga je le Thierry Henry, ki jih ima 411. Pri 34 letih in v povsem zavidljivi formi bo svoje rezultate najverjetneje le še presegel, kajti v letošnji sezoni ima tri mesece prednosti pred svojimi zadetki iz lanske sezone. Ima 20 zadetkov, kar je v sezoni 2020/21 dosegel šele 13. marca proti Elcheju. Je tudi v takšnem položaju, da lahko preseže rekord iz sezone 2011/12, ko je dosegel 32 zadetkov.