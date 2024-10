Svetlin poskrbel za zgodnje vodstvo Celjanov (1:0)*

Začetni postavi Celja in Bašakšehirja:

Celjani so v peti minuti presenetili gostujočo zasedbo in povedli. Sprva je s strelom poskusil Svit Sešlar, na odbito žogo pa je prežal Tamar Svetlin, ki je uspešno preigral vratarja Deniza Dilmena in poslal žogo v prazno mrežo.