Pred 'clasicom' trenerja ostala gospoda, Koeman zaradi Reala celo okrcal Kloppa

"Z njim (Mbappejem) je drugače, ker ga poznam, res se dobro poznava in to je vse. A on ni moj igralec in ne morem govoriti o ničemer ... Kylian je izvrsten igralec, bomo pa videli, kaj si želi početi v prihodnje. A v tem trenutku to ni moja skrb," se je glasil odziv Zidana.

'Do konca ne bo jasno' "Atletico ima prednost, prvi je. Karkoli se bo zgodilo, povsem do konca, bomo vsi še imeli možnosti v prvenstvu. Do konca ne bo jasno. Ne vem, koliko točk je še na voljo, a veliko jih je. Jutri bodo v igri tri, enako kot proti Eibarju ali Cadizu ter vsem ostalim," je nadaljeval Zidane. Na njegovi novinarski konferenci je odmevalo tudi ime Kylian Mbappe , potem ko je francoski rojak, ki ga že dalj časa povezujejo s prestopom v Real, sredi tedna s Paris Saint-Germainom blestel na gostovanju v Münchnu.

"Upam, da bo ostal pri Barceloni. Tam mu je dobro, to pa je dobro tudi za špansko prvenstvo. Vemo, kakšen igralec je Messi, to se ne bo spremenilo, četudi ne zadene. A igramo proti Barceloni. To je tekma Madrid ‒ Barca. Vsi so res dobri. Poskusili bomo odigrati dobro tekmo z žogo," je dejal Zidane.

"Dosegli smo dobre rezultate in smo samozavestni. To je velika tekma proti moštvu, ki se je skozi sezono izboljšalo. Borimo se za tisto, kar šteje največ. Tisto, kar šteje največ za obe ekipi, pa je osvojiti La Ligo. Zato je jutrišnja tekma pomembna," je dejal Koeman. "Če je za naslov treba zmagati? Rezultat ne bo odločilen, saj je po jutrišnji tekmi pred nami še veliko krogov, v katerih bo vsem ekipam težko zmagati na vseh tekmah. Je pa to trenutek, v katerem bo tisti, ki zmaga, veliko pridobil v smislu morale pred nadaljevanjem."

Nespoštljiv do velikana

"To je malce nespoštljivo do tako velikega kluba, kot je Madrid. Izkoristili so trenutek, da so začeli z deli na svojem stadionu, in menim, da so storili prav. Za katerega koli igralca je težko igrati zgolj zaradi pomanjkanja občinstva. Oni so vajeni igrati na tem igrišču in nasprotniki morajo igrati tam. Zelenica bo dobro pripravljena in to zame ni pomembna tema,"je odločno dejal Koeman.

"'Clasico' je drugačen od ostalih (tekem). Barca je v dobrem stanju. Smo v zelo dobrem nizu, zbrali smo veliko točk. Borimo se za zmago in to je pozitivno. Madrid pa je Madrid. Menim, da so bili deležni pretiranih kritik, a so živi v Ligi prvakov in se borijo za La Ligo. Madrid ima velikega trenerja, navdušujoče igralce in to bo zanimiva tekma. Ne strinjam pa se s kritikami, ki so jih prejemali. Telesno in psihično imajo možnosti, da to tekmo dobijo."

'Za zmago moramo odigrati perfektno'

Real bo tako kot na nedavnem obračunu z Liverpoolom spet brez udarnega branilskega para Sergio Ramos-Raphaël Varane, medtem ko Barcelona že dalj časa pogreša Sergija Roberta, Anssumaneja Fatijain Philippa Coutinha. Messija medtem čaka že 45. nastop na največji tekmi španskega nogometnega koledarja.

"Upamo, da bo Leo za nas odločilnega pomena, saj potrebujemo najboljšega Messija in najboljšo Barco. Jutri moramo za zmago odigrati perfektno. Zaradi svojih napadov in svojega gibanja pa potrebujemo Lea, jasno,"je še povedal Koeman. "Najbolje za naše prvenstvo je, da najboljši igralci ostanejo do zadnje minute, do katere lahko. Messija ne moremo primerjati z Ramosom, a oba sta bila izjemno pomembna za svoji ekipi. Upamo, da Ramos ostane v Madridu, Messi pa z nami. Na teh tekmah je najpomembneje, da računaš na igralce z izkušnjami. Mladi morajo prav tako igrati takšne tekme, saj se morajo učiti. Če ne igrajo, tega nikoli ne bodo usvojili. A potrebujejo izkušnje veteranov. To je najpomembneje."