Nogomet

Pred desetimi leti angleški prvaki, zdaj padli v tretjo ligo

Leicester, 22. 04. 2026 21.05 pred 2 urama 2 min branja 0

M.D.
Slavje napadalca Jamieja Vardyja ob osvojitvi naslova angleških prvakov leta 2016

Leicester letos slavi desetletnico zgodovinske osvojitve mogočne Premier League. A slavja v mestu ne bo, saj je nekdanji prvak v torek potrdil izpad iz angleškega drugoligaškega tekmovanja Championship.

Nogomet piše pravljice, a tudi trilerje in grozljivke. Če je Leicester City pred desetimi leti šokiral celoten svet z naravnost neverjetno osvojitvijo angleškega prvenstva, zdaj njegov izpad iz Championshipa ni šokiral nikogar. Sezono po velikem uspehu je takratni šampion končal na 12. mestu. Sledili sta dve sezoni, ki ju je končal na devetem mestu. Sezoni 2019/20 in 2020/21 sta bili bolj uspešni, saj je bil Leicester obakrat peti, nato pa se je začela pot navzdol.

Trener Brendan Rodgers je zapustil klub v sezoni, ki jo je Leicester končal na zadnjem mestu v Premier League. Že v naslednji sezoni se je klub pod taktirko Enza Maresce vrnil nazaj v prvo ligo, a Italijan je klub po sezoni zapustil in v minuli sezoni je znova sledil padec v drugo ligo, kjer so znova zdržali le eno sezono, a njihova pot se tokrat ne bo nadaljevala v višji ligi, ampak v nižji tretji ligi (League 1).

Razlogi

Razlogi za drastičen padec so številni, glavni in najbolj boleč pa je zagotovo tragična smrt lastnika Vichaija Srivaddhanaprabhe, ki je leta 2018 umrl v helikopterski nesreči v neposredni bližini stadiona King Power. Vodenje kluba je prevzel njegov sin Aiyawatt 'Top' Srivaddhanaprabha.

Slavje napadalca Jamieja Vardyja ob osvojitvi naslova angleških prvakov leta 2016
Slavje napadalca Jamieja Vardyja ob osvojitvi naslova angleških prvakov leta 2016
FOTO: AP

"Top je mlajši od mene," je pozneje dejal nekdanji nogometaš Leicestra Robert Huth. "Izgubil je očeta, zdaj pa mora voditi King Power. V soju žarometov je. Zelo lahko je kritizirati. Očeta je izgubil v javnih okoliščinah in to bo imelo posledice. Ljudje to spregledajo. Podjetje je moral prevzeti pri 33 letih. Kot mlad moški se za usmeritve oziraš k očetu – in njemu so to čez noč vzeli," je dodal nekdanji branilec.

Sledili so ambiciozni in dragi prestopi nogometašev, ki so zahtevali visoke plače. Vsako leto je bila finančna situacija kluba vse slabša, v tej sezoni pa je vodstvo Championshipa Leicesterju odvzelo šest točk zaradi kršenja finančnih pravil lige v sezoni 2023/24, ko jih je nazaj v Premier League popeljal Maresca. Nezadovoljni navijači so svojo jezo v tej sezoni večkrat usmerili proti nogometašem, ki pa jim niso ostali dolžni. Tisti, ki klub zastopajo na zelenici, in tisti, ki z nakupom vstopnic posredno plačujejo njihove plače, ne bi mogli biti bolj odtujeni, prihodnost kluba pa vsaj za zdaj ni svetla. O nastopu v Premier League lahko le sanjajo, naslov angleškega prvaka pa bo vsaj v naslednjih dveh sezonah dobesedno nemogoč.

leicester city premier league championship league 1

