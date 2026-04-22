Pred desetimi leti angleški prvaki, zdaj padli v tretjo ligo

Nogomet piše pravljice, a tudi trilerje in grozljivke. Če je Leicester City pred desetimi leti šokiral celoten svet z naravnost neverjetno osvojitvijo angleškega prvenstva, zdaj njegov izpad iz Championshipa ni šokiral nikogar. Sezono po velikem uspehu je takratni šampion končal na 12. mestu. Sledili sta dve sezoni, ki ju je končal na devetem mestu. Sezoni 2019/20 in 2020/21 sta bili bolj uspešni, saj je bil Leicester obakrat peti, nato pa se je začela pot navzdol.

Trener Brendan Rodgers je zapustil klub v sezoni, ki jo je Leicester končal na zadnjem mestu v Premier League. Že v naslednji sezoni se je klub pod taktirko Enza Maresce vrnil nazaj v prvo ligo, a Italijan je klub po sezoni zapustil in v minuli sezoni je znova sledil padec v drugo ligo, kjer so znova zdržali le eno sezono, a njihova pot se tokrat ne bo nadaljevala v višji ligi, ampak v nižji tretji ligi (League 1).

Razlogi

Razlogi za drastičen padec so številni, glavni in najbolj boleč pa je zagotovo tragična smrt lastnika Vichaija Srivaddhanaprabhe, ki je leta 2018 umrl v helikopterski nesreči v neposredni bližini stadiona King Power. Vodenje kluba je prevzel njegov sin Aiyawatt 'Top' Srivaddhanaprabha.

Slavje napadalca Jamieja Vardyja ob osvojitvi naslova angleških prvakov leta 2016 FOTO: AP

"Top je mlajši od mene," je pozneje dejal nekdanji nogometaš Leicestra Robert Huth. "Izgubil je očeta, zdaj pa mora voditi King Power. V soju žarometov je. Zelo lahko je kritizirati. Očeta je izgubil v javnih okoliščinah in to bo imelo posledice. Ljudje to spregledajo. Podjetje je moral prevzeti pri 33 letih. Kot mlad moški se za usmeritve oziraš k očetu – in njemu so to čez noč vzeli," je dodal nekdanji branilec.