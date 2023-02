Pred drugim delom sezone: gneča za evropska mesta je ogromna

Pregled klubov pred začetkom spomladanskega dela sezone nadaljujemo z moštvi, ki so poleg Olimpije in Maribora še vedno v realnem boju za evropska mesta. Kako so se odrezali na pripravljalnih tekmah in s kom so se okrepili Koper, Celje, Mura in Domžale?

icon-expand Andrej Kotnik je zaenkrat še član Kopra. Ali bo tako ostalo do konca prestopnega roka, ki se zaključi 15. februarja, je veliko vprašanje. FOTO: Damjan Žibert

Koper: z Barišićevo pomočjo dokazati, da lansko drugo mesto ni bilo naključje Koprčani so prezimili na drugem mestu, 13 točk za vodilno Olimpijo. Drugo mesto so kanarčki zasedali tudi ob koncu lanske sezone, s podjetnim zimskim prestopnim rokom pa so dokazali, da letos njihove ambicije niso nič manjše. Prišlo je šest novincev, prav toliko jih je Bonifiko tudi zapustilo. Kljub temu pa bo brez dvoma največja okrepitev za četo Zorana Zeljkovića povratnik po poškodbi Maks Barišić, ki je svojo zadnjo uradno tekmo odigral 13. marca lani. Če se Barišić vrača, pa bi se utegnilo zgoditi, da bo klub še pred koncem prestopnega roka zapustil z devetimi goli najboljši strelec sezone Andrej Kotnik, za katerega se zanimajo pri romunskem Cluju. Koprski napad so pozimi okrepili Matthias Famino (Slaven Belupo), Timothe Nkada Zogo (Stade Reims) in Wilkims Ochieng (nazadnje član Cluba NXT). 20-letni William Milovanović (Häcken) je naložba za prihodnost na sredini igrišča, zadnja vrsta pa je močnejša za izkušenega osrednjega branilca Karla Bilića (nazadnje član Šibenika) in Vida Kodermana, ki ima pri 19 letih že 29 nastopov v prvi ligi, a pri Mariboru v prvem delu sezone nanj niso resno računali. O kadrovanju in nastopih Olimpije in Maribora pred drugim delom sezone si lahko več preberete v spodnjem prispevku:

Koprčani so priprave začeli doma. Izredno razburljiva je bila že njihova prva tekma proti Osijeku, v kateri so ob polčasu zaostajali z 0:3, na koncu pa remizirali (4:4). Med strelce sta se vpisala tudi novinca Ochieng in Nkada. Pred odhodom v turški Belek je Koper odigral še srečanji na memorialu Milana Šćulca, in sicer je ugnal Radomlje (3:2) ter izgubil proti Dekanom (3:4). Zanimivo, da so se kanarčki na obeh tekmah hitro znašli v zaostanku, proti Radomljam so izgubljali z 0:2, proti Dekanom pa celo 0:3. Glavni del priprav je Zeljković z varovanci opravil v Beleku, kjer je Koper odigral tri izjemno zahtevne prijateljske tekme. Minimalno (0:1) je izgubil proti Crveni zvezdi in Zorji iz Luhanska, proti Šahtarju iz Donecka pa je remiziral (2:2), potem ko je zadnji gol prejel v sodniškem podaljšku, pred tem pa je Osuji Bede Amarachi zapravil strel z bele točke. Po vrnitvi iz Turčije so se Koprčani še dvakrat preizkušali na domači Bonifiki. Velenjski Rudar so ugnali s 3:2, Prvi zadetek po povratku je dosegel Barišić, ki je bil natančen z bele točke. Proti Dunajski Stredi, drugi ekipi slovaškega prvenstva pa je bilo neodločeno, za domače je v polno meril Famino. Po pestrem poletnem prestopnem roku, ko so klub za skupno skoraj dva milijona evrov zapustili Kaheem Parris, Lamin Colley in Žan Žužek, je Zeljković tokrat na Bonifiki zadržal jedro svoje ekipe. Če ponudba Cluja do konca prestopnega roka ne bo zadovoljila velikih zahtev in bo v klubu ostal tudi Kotnik, bodo imeli lahko v Kopru upravičeno visoke apetite. Evropsko poletje se v tem trenutki zdi na dosegu roke, dodaten motiv pa bo Primorcem predstavljalo pokalno tekmovanje, v katerem branijo naslov.

icon-expand Za največ razburjenja na zimski prestopni tržnici je poskrbela selitev Luke Bobičanca iz Mure v Celje. FOTO: Damjan Žibert

Celje: skrajni čas, da ruski milijoni obrodijo sadove Le točko za Koprčani je po 20 krogih ambiciozno Celje, ki je v veliki meri samo poskrbelo za enega najbolj razburljivih prestopnih rokov v zgodovini prve lige. Razlog? Okrepilo se je s kar tremi bivšimi nogometaši Mure. Matko Obradović je prišel že decembra, potem ko je z Muraši prekinil pogodbo. Luka Bobičanec naj bi stal okoli 200 tisoč evrov, Žan Karničnik pa je iz Ludogorca posojen do konca sezone. Poleg omenjenih sta v knežje mesto prišla še osrednji branilec Klemen Nemanić (Csikszereda), ki je v preteklosti igral za sežanski Tabor, in zdaj že bivši napadalec kijevskega Dinama Ibrahim Kargbo mlajši. Celje so v zimskem prestopnem roku zapustili: Dušan Stojinović (Jagiellonia), Bi Nene Junior Gamble (Akhmat Grozny), Amadej Brecl (Domžale), Florijan Raduha (Mura), Joseph Oma Adah (Dinamo Minsk) in Grigorij Morozov (do konca sezone posojen v izraelski Beitar Jerusalem). Prvi del priprav so prvaki iz leta 2020 opravili v Laškem, osrednji del za razliko od konkurentov za najvišja mesta na Hrvaškem, po vrnitvi v domovino pa so v Dekanih odigrali še dve pripravljalni tekmi. Najprej so se pomerili s hrvaškima velikanoma in iztržili remi proti Dinamu (1:1) in poraz s Hajdukom (0:2). Sledili sta zmagi proti Kolubari in Radničkemu iz Novega Beograda (1:0 in 6:1).

icon-expand Eden od tisith, od katerih v Celju ogromno pričakujejo, je 22-letni krilni nogometaš Aljoša Matko. V prvem delu je na 14 tekmah dosegel štiri gole. FOTO: NK Celje

Protu Dunajski Stredi, proti kateri so igrali tudi Koprčani, so izgubili z 0:2, vendar prikazali obilo dobrega. Kapetan moštva in še eden od nekdanjih Murašev v dresu Celja Nino Kouter je dejal, da so bili več kot enakovreden tekmec in da bi si zaslužili več od poraza z dvema goloma razlike. Kakorkoli, za konec priprav so Celjani vtis popravili z minimalnima zmagama proti Rogaški in Mačvi iz Šabca (obakrat 1:0). Po pripravljalnih tekmah sodeč, je začetek prvenstva v zelo dobri formi pričakal Gregor Bajde, ki se je kar petkrat vpisal med strelce. Najprej je po odlični podaji Luke Bobičanca zadel proti Dinamu, nato je proti Radničkemu dosegel hat-trick, odločil pa je tudi zadnjo tekmo proti Mačvi. Lani so Celjani kljub za slovenske razmere ogromnemu vložku sezono končali na skromnem osmem mestu. Po dobri polovici letošnje je že jasno, da bodo ta dosežek izboljšali, vendar samo to ob novih zvenečih okrepitvah ne bo dovolj. Zaradi ruskih milijonov se zdi, da je uvrstitev v evropske kvalifikacije za Celje nujna. Morda pa niti to ne bo dovolj, da bi trener Roman Pilipčuk ostal na celjski klopi, zato gre pričakovati, da bodo Celjani skrajno resno vzeli tudi pokalno tekmovanje.

icon-expand Filippo Tripi je v Mursko Soboto prišel iz Rome, kjer priložnosti v prvi ekipi ni dobil. FOTO: NŠ Mura

Mura: Okrepitve obetajo veliko, zimska forma malo manj Tako kot na Bonifiki in stadionu Z'dežele je bilo zelo pestro tudi v pisarnah Fazanerije. Najbolj je odmevala prodaja Tia Cipota italijanskemu prvoligašu Spezii za 700 tisočakov, odšli pa so tudi Alen Kozar (Balestier Khals), Bobičanec (Celje), Nik Lorbek, ki je prekinil pogodbo, Miha Kompan Breznik (Sežana) in Mihajlo Baić (vrnitev v Osijek po posoji). Je pa klubu iz Murske Sobote v svojih vrstah uspelo zadržati Mirlinda Dakuja, ki je bil z 11 goli najboljši strelec spomladanskega dela prve lige. Damir Čontala bo v drugem delu računal na sedem novincev. Kot je povedal pred časom, bo od začetka najbolj računal na vezista Filippa Tripija (Roma) in Lazarja Zličića (Aksu), ki ju je označil za dodani vrednosti. Oba se v prvi postavi pričakuje že na uvodni tekmi, ko bodo Muraši gostovali prav v "osovraženem" Celju. Prišli pa so še Ivan Šarić (Hajduk), Florijan Raduha (Celje), Nikola Jovićević (Domžale), Ognjen Stijepović (Spezia) in Warner Brown (Tivoli Gardens). Čontali bo uvajanje novincev zagotovo olajšalo dejstvo, da jih je večina v klub prišla že decembra in tako oddelala celotne priprave, v katerih je Mura odigrala šest tekem. Mura je v tem obdobju zbrala le eno zmago (s 3:1 je premagala drugoligaša Ketty Emi Bistrico), vendar velja poudariti, da si je izbirala zelo zahtevne nasprotnike. Z identičnim rezultatom sta jo porazila avstrijska prvoligaša Sturm Graz in Ried. Remizirala je z makedonsko Škendijo (1:1), proti kateri je svoj prvenec z natančnim zaključkom dosegel Stijepović, in črnogorskim Dečić Tuzi (0:0). Za konec pripravljalnih tekem in slovo od Turčije je sledil še poraz proti vodilni ekipi ukrajinskega prvenstva Dnipro-1 (1:2). Mura je na tisti tekmi po golu Nikole Petkovića celo povedla, kljub porazu pa je bil Čontala z videnim več kot zadovoljen. "To je bila daleč najboljša predstava v pripravljalnem obdobju. Vsi so fantastično oddelali tekmo. Manjkala je le pika na i – rezultat," je povedal po tekmi. Mura bo imela v Olimpiji, Celju, Kopru in Mariboru brez dvoma hudo konkurenco za evropska mesta, a glede na kakovostne okrepitve in tradicijo osvajanja najvišjih mest se zdi, da so Prekmurci tudi tokrat na dobri poti. Če bodo igrali tako, kot so proti Dnipru-1, potem se njihovi zvesti privrženci nimajo česa bati.

icon-expand Domžalčani so nekaj dni pred koncem prestopnega roka ostali brez Arnela Jakupovića, ki je odšel v Maribor. FOTO: Damjan Žibert

Domžale: kako (oziroma s kom) nadomestiti Durdova in Jakupovića? Za konec tokratnega pregleda se bomo dotaknili še petouvrščenih Domžal. Nogometaši rumene družine so resda le dve točki za četrtim Mariborom in točkovno poravnani z Muro, potem ko so ob koncu prvega dela nanizali tri zaporedne zmage, vendar se kljub temu zdi, da so v boju za Evropo v najslabšem položaju. V četrtek so dokončno ostali brez svojega najvrednejšega igralca Arnela Jakupovića, ki je pol leta pred iztekom pogodbe okrepil Maribor. To pa ni bil edini odmeven odhod iz Domžal to zimo. 18-letni bočni branilec Mitja Ilenić je s selitvijo v New York City poskrbel, da je domžalska blagajna bogatejša za milijon evrov. Klub pa je zapustil tudi njegov najboljši strelec prvega dela Ivan Durdov, ki se je za neznano vsoto preselil v belgijski Oostende. Poslovila sta se še Enes Alić (Kisvarda) in Nikola Jovičević (Mura). Prišla je četverica novincev, v kateri je le nekdanji Celjan Amadej Brecl starejši od 21 let. Mirza Hasanbegović je bil od septembra prost nogometaš, ko je prekinil pogodbo z Venezio, slovenski ljubitelji nogometa pa ste 21-letnega napadalca že lahko spoznali v dresu Gorice. 21-letni Abraham Nwankwo je nigerijski osrednji branilec, ki bo zaostril konkurenco v zadnji vrsti, kjer se bo za svoje mesto boril tudi leto mlajši Elmedin Fazlić, nazadnje član mlajših selekcij švicarskega velikana Basla. Domžalčani so na pripravljalnih tekmah štirikrat zmagali, enkrat remizirali in dvakrat izgubili. Visoko so ugnali Dekane (6:0) in gruzijski Khobi (8:0), na obeh tekmah se je pod hat-trick podpisal 20-letni Bartol Barišić. Za najbolj odmeven rezultat pa je poskrbela zmaga nad ukrajinskim Ruhom iv Lvova (3:2), v kateri so se med strelce vpisali Benjamin Markuš, Emir Saitoski in Daniel Offenbacher. Zaradi zadržanega zimskega poslovanja, ko (še) niso nadomestili odhoda napadalno najbolj potentnih posameznikov Durdova in Jakupovića, lahko Domžalam upravičeno pripišemo najmanj možnosti za preboj med evropsko četverico. Projekt, ki ga ob Kamniški Bistrici vodi Matej Oražem, pa ima vendarle dovolj kontinuitete, da je sposoben vnovične uvrstitve v "obljubljeno deželo", zato rumene družine tudi tokrat ne gre odpisati.