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Nogomet

Pred dvema mesecema na mundialu, zdaj kaznovan zaradi kokaina

Sydney, 09. 09. 2026 07.32 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Cristian Volpato

Avstralski nogometni zvezdnik s svetovnega prvenstva Cristian Volpato je prejel denarno kazen, potem ko je bil njegov test na kokain ob cestni kontroli pozitiven, so poročali lokalna policija in mediji. Zdaj bi lahko bila večja težava vprašanje, kako bo v zvezi s tem ukrepala avstralska nogometna zveza tik pred azijskim prvenstvom.

Christian Volpato
Christian Volpato
FOTO: Profimedia

Že julija so se pojavila poročila, da je bil Cristian Volpato domnevno pozitiven na kokain, potem ko so ga v Sydneyju ustavili zaradi prehitre vožnje. Policija ga je ustavila 24. julija na mostu Anzac v Sydneyju, potem ko je domnevno vozil s hitrostjo 109 km/h na območju z omejitvijo 60 km/h.

Na kraju samem je bil njegov test sline na kokain domnevno pozitiven, pozneje pa je sam opravil še zasebno testiranje, ki je bilo po dostopnih podatkih negativno. Policija Novega Južnega Walesa pa je danes sporočila, da je bil pozitiven tudi drugi vzorec, odvzet ob tistem dogodku.

Cristian Volpato
Cristian Volpato
FOTO: Profimedia

Policija je še navedla, da je 22-letni moški, ki so ga lokalni mediji prepoznali kot Volpata, prejel 722 avstralskih dolarjev kazni (480 evrov). Že julija so mu začasno odvzeli tudi vozniško dovoljenje. Volpato, napadalni vezist kluba Sassuolo iz italijanske serie A, je na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki zbral tri nastope, potem ko je tik pred mundialom zamenjal reprezentančno pripadnost in izbral Avstralijo namesto Italije. Skupno pa je za avstralsko izbrano vrsto odigral štiri tekme.

Rodil se je in odraščal v Sydneyju, preden se je preselil v tujino, pred tem pa je zastopal Italijo v različnih mladinskih selekcijah. Avstralska zveza je za lokalne medije potrdila, da je seznanjena z zadevo in si prizadeva za neodvisno preverjanje dejstev, saj bi primer lahko vplival na Volpatovo razpoložljivost za januarsko tekmovanje. Volpato je v pogovorih s predstavniki zveze domnevno zanikal, da bi zavestno užival kokain.

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