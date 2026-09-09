Pred dvema mesecema na mundialu, zdaj kaznovan zaradi kokaina

Že julija so se pojavila poročila, da je bil Cristian Volpato domnevno pozitiven na kokain, potem ko so ga v Sydneyju ustavili zaradi prehitre vožnje. Policija ga je ustavila 24. julija na mostu Anzac v Sydneyju, potem ko je domnevno vozil s hitrostjo 109 km/h na območju z omejitvijo 60 km/h.

Na kraju samem je bil njegov test sline na kokain domnevno pozitiven, pozneje pa je sam opravil še zasebno testiranje, ki je bilo po dostopnih podatkih negativno. Policija Novega Južnega Walesa pa je danes sporočila, da je bil pozitiven tudi drugi vzorec, odvzet ob tistem dogodku.