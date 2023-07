Pred Emiratesom s kipom počastili legendarnega trenerja

Arsene Wenger je z Arsenalom trikrat postal angleški prvak. V sezoni 1997/1998 se je kot prvi neangleški trener veselil naslova v Premier ligi. V legendarni sezoni 2003/2004 pa so njegovi topničarji angleško prvenstvo dobili brez poraza, s čimer so še vedno edina ekipa, ki ji je to uspelo. Takrat Arsenal ni izgubil na kar 49 zaporednih tekmah. Wenger je obenem najuspešnejši trener v zgodovini angleškega FA pokala, ki ga je osvojil sedemkrat, nazadnje leta 2017.

Kot trener in eden glavnih pobudnikov je bdel nad postavitvijo Arsenalovega trening centra v Colneyju, ki so ga odprli oktobra 1999 in je bil eden ključnih elementov pri preoblikovanju klubske identitete. To pa velja tudi za stadion Emirates, ki je leta 2006 nadomestil legendarni, a precej dotrajani Highbury. V sezonah, ki so sledile, se je Wenger kljub omejenim finančnim sredstvom s svojim moštvom redno uvrščal med štiri najboljše v angleškem prvenstvu in posledično v Ligo prvakov.

73-letnik je postal šesti mož v zgodovini Arsenala, ki je pred Emiratesom dobil svoj kip. Pred njim je ta čast doletela dolgoletnega člana uprave Kena Friarja, trenerja Herberta Chapmana in nogometaše Tonyja Adamsa, Dennisa Berkgampa in Thierryja Henryja.

Wengerjev kip iz brona je visok tri metre in pol ter tehta približno 500 kilogramov. "Prav je, da je klub zanj naredil nekaj posebnega, kar si je v celoti zaslužil. S tem kipom bo Wenger pred Emiratesom za vedno deležen spoštovanja in priznanja," je za klubsko spletno stran povedal zdajšnji trener topničarjev Mikel Arteta, ki je za Arsenal igral prav pod Wengerjevim vodstvom.