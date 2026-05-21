Pred enim letom na vrhu Evrope, zdaj v napeti borbi za obstanek

Tottenham je v lanski sezoni brez večjih težav prišel do finala drugorazrednega evropskega tekmovanja, kjer jim je nasproti stal Manchester United. Slednjemu so stavnice pripisovale več možnosti za slavje, vsak, ki je med sezono malce bolj podrobno spremljal omenjeni ekipi, pa je vedel, da utegnejo Spursi priti do prestižne trofeje. Severnolondonski velikan je do te tekme namreč v isti sezoni že trikrat premagal rdeče vrage, v finalu Lige Evropa pa prišel še do četrte in hkrati z naskokom najpomembnejše zmage nad enim izmed največjih klubov stare celine. Obračun je bil sicer vse prej kot razburljiv in spektakularen, dvoboj z majhnim številom resnih priložnosti pa je s srečnim golom v 42. minuti odločil zdaj že nekdanji igralec Spursov Brennan Johnson.

Za londonski klub je bila to prva pomembna trofeja po 17 letih. FOTO: AP

V primerjavi z ostalimi otoškimi prvoligaši se je letošnja sezona za Tottenham začela nekaj dni prej, saj jih je v bližini italijansko-slovenske meje čakal finale Uefinega superpokala proti zmagovalcu Lige prvakov, PSG-ju. Za klub s severnega dela Londona je bila to hkrati prva uradna tekma pod vodstvom novega trenerja, ob začetku poletja so namreč vodilni možje odpustili Angeja Postecogluja in pripeljali Thomasa Franka. Dančev debi na klopi Tottenhama se je začel sijajno, v prvem polčasu smo spremljali njihovo prevlado, ki jo je v 39. minuti z zadetkom kronal Micky van de Ven. Hitro po začetku nadaljevanja je njegov obrambni partner Cristian Romero podvojil prednost Spursov in postavil izid, ki je ostal nespremenjen vse do končnice tekme. V 85. minuti je zaostanek znižal rezervist Lee Kang-In, z enim zadnjih dotikov rednega dela spektakla pa je enajstmetrovke v 94. minuti izsilil joker s klopi Goncalo Ramos. Po najstrožjih kaznih so lovoriko v zrak dvignili nogometaši iz francoske prestolnice.

Pariško slavje po zmagi proti Tottenhamu. FOTO: Damjan Žibert

Ta poraz Tottenhama ni uničil, saj je premierligaško sezono začel izjemno solidno in na prvih štirih tekmah vknjižil tri zmage. Dobre predstave je nizal tudi med evropsko elito, kjer je ligaški del sklenil na odličnem četrtem mestu, v domačem prvenstvu pa po katastrofalnih rezultatih ob koncu koledarskega leta začel padati po lestvici. Grozljive predstave in slabi rezultati so sredi februarja, po mnenju navijačev veliko prepozno, odnesli Franka, njegov naslednik pa je presenetil nogometno javnost. Vodilni možje kluba so priložnost ponudili Igorju Tudorju, ki je zdržal le mesec dni. V tem obdobju je Tottenham izpadel iz Lige prvakov in v Premier ligi padel vse do cone izpada.

Roberto De Zerbi FOTO: AP

Tretji trener v letošnji sezoni je postal Roberto De Zerbi, veliko bolj izkušen in priznan strokovnjak od njegovega predhodnika. Italijan je debitiral na zahtevnem gostovanju pri Sunderlandu in minimalno izgubil, nato remiziral z Brightonom, ob koncu aprila pa slavil proti Wolvesom. To je bila za Tottenham prva zmaga v letošnjem koledarskem letu in hkrati rezultat, ki jih je ponovno dvignil iz območja izpada in tja pahnil West Ham. Spursi so nato premagali še Aston Villo, v zadnjih dveh krogih pa remizirali z Leedsom in izgubili pri Chelseaju. Od konca sezone jih zdaj loči le še ena tekma, na kateri bodo gostili Everton. Spursi imajo ob precej boljši gol razliki dve točki več od West Hama, ki bo v zadnjem krogu gostil Leeds. Edini scenarij, po katerem Tottenham izpade iz Premier lige, je, da izgubijo proti Evertonu in da West Ham premaga Leeds. V vseh ostalih primerih bodo Spursi še drugo ligaško sezono zapored sklenili na 17. mestu.

Tottenham ima tudi letos ogromno težav s poškodbami. FOTO: Profimedia

Do začetka meseca maja so igralci Tottenhama skupno zaradi poškodb izpustili kar 363 tekem in so z vidika težav s poškodbami že drugo leto zapored na vrhu Premier lige. Za primerjavo, na drugem mestu je Newcastle United, katerega nogometaši so izpustili 278 obračunov, pri njihovem tekmecu v boju za obstanek West Hamu pa so igralci skupaj izpustili vsega 78 tekem domačega prvenstva.