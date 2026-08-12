PSG ali Aston Villa? Navijači obeh ekip samozavestni pred spektaklom

"Pripotovali smo z nočnim vlakom iz Pariza in se vozili 14 ur. Niti sekunde nisem spal," nam je zaupal eden izmed navijačev PSG-ja, ki bo po ubranitvi naslova v Ligi prvakov letos že drugo leto zapored nastopil v Evropskem superpokalu. Lani je Tottenham izgubil po enajstmetrovkah, kako bo pa tokrat, ko je nasprotnik Aston Villa?

"2:0 za nas, 4:2 za Pariz, 3:0 za PSG." To je nekaj napovedi francoskih navijačev. Glede na predstave njihovih ljubljencev izredna samozavest pred tekmo ni nobeno presenečenje. "V svojem življenju sem videl tri velike ekipe. Barcelona leta 2011, Real Madrid med letoma 2016 in 2018 ter trenutni PSG," je še dodal eden od Francozov.