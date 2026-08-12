PSG ali Aston Villa? Navijači obeh ekip samozavestni pred spektaklom

"Pripotovali smo z nočnim vlakom iz Pariza in se vozili 14 ur. Niti sekunde nisem spal," nam je zaupal eden izmed navijačev PSG-ja, ki bo po ubranitvi naslova v Ligi prvakov letos že drugo leto zapored nastopil v Evropskem superpokalu. Lani je Tottenham izgubil po enajstmetrovkah, kako bo pa tokrat, ko je nasprotnik Aston Villa?
"2:0 za nas, 4:2 za Pariz, 3:0 za PSG." To je nekaj napovedi francoskih navijačev. Glede na predstave njihovih ljubljencev izredna samozavest pred tekmo ni nobeno presenečenje. "V svojem življenju sem videl tri velike ekipe. Barcelona leta 2011, Real Madrid med letoma 2016 in 2018 ter trenutni PSG," je še dodal eden od Francozov.
Čeprav bo PSG v vlogi favorita, pa tudi navijači iz Birminghama niso pripotovali z belimi zastavami. "Tekma bo zahtevna, nekaj dobrih nogometašev smo izgubili, ampak verjamem, da lahko dobimo rezultat. PSG smo že premagali in ne vidim razloga, da ga ne bi še enkrat," je dejal eden od podpornikov Aston Ville, ki je na povratni tekmi četrtfinala Lige prvakov v sezoni 2024/25 slavila s 3:2, PSG pa je pred tem vknjižil zmago s 3:1 in napredoval v naslednji krog ter se nato razveselil prve lovorike med elito.
Angležem samozavest vliva dejstvo, da je njihov trener Unai Emery. Ta je pred dnevi povedal, da se za Aston Villo začenja novo obdobje, v katerem se lahko borijo za trofeje. "S tem se stoodstotno strinjam. On je trener, ki mu resnično zaupam. Pametno gradi ekipo in kupuje odlične igralce. Morda smo po odhodih določenih pomembnih igralcev trenutno v fazi prenove ekipe, ampak prihodnost z Emeryjem je vsekakor svetla."
Kako svetla pa je sedanjost? To bo znano kmalu. PSG in Aston Villa se v superpokalno tekmo podata ob 21.00, s prenosom na Kanalu A in VOYO pa začnemo že pol ure prej.
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