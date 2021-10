Pred (ključnim) gostovanjem na Malti: Treba bo izkoristiti vsako priložnost

"Kaj točno smo se pogovorili, bo seveda ostalo med nami. Je bilo pa kratko in jedrnato. Vemo, kako smo igrali, vemo, da ni bilo dobro, zavedamo se, da mora biti bistveno bolje, predvsem kar zadeva nas, igralce," je pojasnil Jure Balkovec. Ta je dodal, da jim na večini tekem ne gre očitati borbenosti. "Lahko pa na tekmi proti Hrvaški, kjer pa te tudi kakovost tekmeca nekako prisili, da je vse skupaj videti slabo, ob vsaki napaki pada samozavest in podobno," je še dejal. Česa podobnega si na tekmi proti Malti ne smejo dovoliti, ob šestih točkah zaostanka za vodilnima ekipama v skupini H so tri točke v Ta'Qaliju nujne. "Gremo na zmago kot vselej. Upam, da nam bo uspelo, saj so pred nami zadnje štiri tekme," je povedal Balkovec, ki se noče obremenjevati z možnimi scenariji do konca kvalifikacij. "Osebno lahko rečem le: štiri tekme, štiri zmage. To je edino, na kar lahko merimo, če se želimo pogovarjati o možnostih za SP," je dodal. Verjame pa, da bo imela Slovenija tudi nekaj več prostora na Malti. "Po navadi se domača ekipa doma ne zapre toliko, mogoče bo zato kaj več prostora in upam, da ga bomo izkoristili. Se pa zna Malta dobro postaviti in jo je težko prebijati, tako da bo treba izkoristiti vsako priložnost," je še povedal Balkovec. Osrednji branilec Miha Blažič je poudaril, da si želijo biti nevarnejši za gol. "Delamo na tem. Verjamem, da se nam bo odprlo tudi v napadu, saj imamo zelo kakovostne igralce," je dejal član Ferencvarosa in glede prihajajočih dveh tekem (v ponedeljek bo Slovenija v Ljudskem vrtu gostila Rusijo) dodal: "Vsi enako razmišljamo. Osvojiti šest točk in dati vse od sebe. Mislim, da imamo kakovost, da to uresničimo."