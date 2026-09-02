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Nogomet

Pred koncem prestopnega roka pestro tudi na slovenskih zelenicah

Ljubljana, 02. 09. 2026 16.29 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
S.Z. STA
Andrej Pogačar

Novinec med elito Brinje Grosuplje je izpeljal največji prestop v zgodovini kluba in prodal Eneja Marsetiča češkemu prvoligašu Slovanu Liberecu. Slovenijo zapušča tudi kapetan Radomelj Andrej Pogačar, ki se seli v italijansko serio B, k Catanzaru. 24-letnik se bo v tujini preizkusil prvič.

Andrej Pogačar je produkt nogometne šole v Radomljah, tam je igral zadnjih 8 let in za člansko ekipo zbral okroglih 150 nastopov. Svojega kapetana so Radomljani poslali na posojo k italijanskemu drugoligašu Catanzaru. Klub iz Kalabrije je v prejšnji sezoni zasedel visoko 5. mesto in brez preboja med elito ostal šele po porazu proti Monzi v finalu dodatnih kvalifikacij.

Na Apeninski polotok se seli še en član moštva iz kraja ob Kamniški Bistrici, Florijan Mežnar je 18-letni napadalec, ki bo po 18 tekmah v Prvi ligi Telemach odslej igral za Empoli.

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"Prestop v Slovan Liberec predstavlja pomemben korak za Eneja in velik trenutek za NK Brinje Grosuplje. Gre za največji prestop v zgodovini kluba. Ta hkrati potrjuje kakovost našega dela pri prepoznavanju in vključevanju perspektivnih mladih nogometašev," pa so ob novici o selitvi Eneja Marsetiča na Češko zapisali Grosupeljčani. Prodaja 21-letnega krilca naj bi v klubsko blagajno prinesla okoli 100.000 evrov.

"Bil sem precej presenečen, da se Slovan zanima zame, saj sem v prvi slovenski ligi odigral le nekaj tekem. Vse se je zgodilo zelo hitro in sprva sploh nisem mogel verjeti. Slovan je kakovosten in ambiciozen klub z veliko tradicijo ter tremi naslovi prvaka. Zame je to res velika stvar," je za klubsko spletno stran Slovana povedal Marsetič, ki je k Brinju prišel šele letošnje poletje.

Njegovo zdaj že bivšo ekipo je v torek okrepil Luka Turudija. Nazadnje je igral v zvezni vrsti Mure, za Brinje pa je kot posojen igralec že igral v sezoni 2024/25.

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