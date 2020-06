Pred nadaljevanjem klubske sezone še testiranje nogometašev

Kljub temu, da je epidemije v Sloveniji s 1. junijem tudi uradno konec in da se ukrepi sproščajo, je NZS, kot piše na uradni spletni strani, v posvetovanju s slovensko zdravstveno stroko odločila, da se pred nadaljevanjem tekmovanja opravijo testi na COVID-19. Tesitranih bo med 30-35 članov vsakega izmed prvoligašev, to število zajema igralce s pravico nastopa in klubsko osebje, ki je med tekmo na klopi za rezervne igralce. Poleg klubov bodo testiranja opravili tudi sodniki.

Stroške testiranja bo krila Nogometna zveza Slovenije, v primeru okužbe pa bo NZS upoštevala priporočila stroke, posamezniku pa bo odrejena izolacija.