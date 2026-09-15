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Nogomet

Pred ognjenim krstom: Nisem veliko spal, a takšnih izzivov se veselim

Leverkusen, 15. 09. 2026 19.29 pred 3 minutami 4 min branja 0

Avtor:
Simon Valant
Zoran Zeljković

Še pred nekaj dnevi je na klopi Kopra pripravljal načrt za dvoboj s Celjem, zdaj pa mora grofe pripraviti na enega največjih evropskih izzivov v zgodovini kluba. Zoran Zeljković je pred tekmo z Bayerjem priznal, da je bilo spanja malo, a verjame, da lahko njegova nova ekipa v Leverkusnu pokaže pravi obraz. Kapetan Mark Zabukovnik opozarja, da bo nemški predstavnik kaznoval vsako napako, vendar poudarja: "Nasprotnika se ne smemo ustrašiti."

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Prva novinarska konferenca Celja v Uefini Evropski ligi se je začela v sproščenem vzdušju in z besedami: "Saj smo sami domači." Toda okoliščine, v katerih so se Celjani znašli pred gostovanjem pri Bayerju, so vse prej kot običajne.

Ob kapetanu Marku Zabukovniku je pred novinarje sedel novi trener Zoran Zeljković, ki je moštvo prevzel le nekaj ur pred odhodom v Nemčijo. Časa za pripravo je bilo izjemno malo, njegov prvi preizkus pa bo takoj ena največjih tekem v zgodovini celjskega kluba.

Za igralci so turbulentni dnevi, toda Zabukovnik zagotavlja, da je njihov pogled usmerjen izključno proti Bayerju. "V nogometu se stvari dogajajo praktično čez noč. Imam že dovolj izkušenj, da vem, kako nepredvidljiv je lahko. Pred nami je zelo lepa tekma in premierni nastop v Evropski ligi. V Leverkusen smo prišli odigrat tekmo, ki smo si jo zaslužili z delom v pretekli sezoni in letošnjem poletju. Upam, da bomo na pravem nivoju ter prikazali dober nogomet," je povedal kapetan grofov.

Mark Zabukovnik
Mark Zabukovnik
FOTO: NK Celje

Celjani so v preteklih dveh sezonah na evropskih zelenicah že dokazali, da se lahko enakovredno kosajo tudi z veliko bogatejšimi in na papirju kakovostnejšimi nasprotniki. Evropska potovanja zato zanje niso več neznanka, toda Evropska liga prinaša še zahtevnejše tekme.

"V zadnjih dveh letih smo v Evropi postavili dobre temelje. V Konferenčni ligi smo bili uspešni, ne le rezultatsko, ampak tudi z igrami. Proti precej močnejšim ekipam smo bili zelo konkurenčni. Takšne tekme ti dajo izkušnje, zato je pozneje lažje in ni več toliko začetne nervoze. Zdaj smo stopili še stopničko višje in verjamem, da nam bodo vse te izkušnje prišle zelo prav," je poudaril Zabukovnik.

Slovenski prvaki bodo morali biti proti Bayerju skoraj brezhibni. Nemška zasedba premore ogromno individualne kakovosti, zato bi bila lahko že ena izgubljena žoga ali trenutek nezbranosti dovolj za kazen.

"Morali bomo biti izjemno zbrani in natančni. Bayer ima zelo kakovostno ekipo in lahko vsako najmanjšo napako hitro kaznuje. V obrambi moramo ostati disciplinirani, z žogo pa ne smemo biti površni. Hkrati se nasprotnika ne smemo ustrašiti. Moramo igrati nogomet, si upati in biti samozavestni, saj je to edina pot do uspeha," je dodal celjski kapetan.

Od nasprotnika Celja do trenerja grofov

Zeljković se je v zgolj nekaj dneh znašel v povsem drugačni vlogi. Še pred kratkim je kot trener Kopra analiziral Celjane in proti njim pripravljal svojo ekipo, zdaj pa je moral v nekaj urah spoznati novo moštvo ter preučiti Bayer.

"Vse se je zgodilo zelo hitro. Nisem imel veliko časa, zato tudi nisem veliko spal. Nasprotnika sem skušal čim bolje analizirati. Ne glede na vse verjamem, da smo sposobni odigrati dobro tekmo. Zelo težko bo, saj ima Bayer veliko individualne kakovosti. Na tej ravni je vsaka napaka praviloma kaznovana, zato bomo morali biti natančni in igrati kot eno," je dejal novi trener Celja.

Zoran Zeljković
Zoran Zeljković
FOTO: NK Celje

Velikih taktičnih sprememb pred tekmo ne gre pričakovati. Zeljković je z igralci opravil prvi pogovor, predvsem pa želi v moštvo vnesti svežo energijo. "Trener je zelo pomemben, toda na koncu igrajo igralci. Ti fantje so že velikokrat pokazali, česa so sposobni, tudi proti boljšim nasprotnikom. Vsi skupaj se zavedamo, da Celje lahko igra bolje. Pričakujem pozitivno energijo. Ko pride novi trener, se igralci običajno želijo še bolj dokazati in verjamem, da bo tako tudi tokrat."

Zeljković: Svoje sanje živim

Za Zeljkovića vrnitev v Celje predstavlja tudi izpolnitev želje, ki jo je imel že med svojim prvim obdobjem v klubu, ko je sodeloval pri osvojitvi naslova državnega prvaka. "Ko sem odhajal iz Celja, sem Zoranu Podkoritniku (op. p. poslovni direktor kluba) dejal, da si želim nekoč postati glavni trener. To so bile moje sanje. Danes svoje sanje živim in uživam, vendar verjamem vase ter imam velike načrte tudi za prihodnost."

Pred več kot 25.000 gledalci ga zdaj čaka ena največjih tekem njegove trenerske kariere. Priložnost je opisal kot darilo, ki ga želi s svojim štabom in igralci čim bolje izkoristiti.

"Takšnih izzivov se veselim. Fantom in vsem v Celju sem se zahvalil za priložnost. Za moj strokovni štab in zame je to veliko darilo, ki ga zelo cenimo, vendar verjamem, da smo si ga s preteklim delom tudi zaslužili. Zdaj želimo nekatere stvari nadgraditi in dokazati, da se tudi v Sloveniji igra dober nogomet," dodaja Zeljković.

Priložnost za dokazovanje bo prišla že v sredo zvečer. Bayer Leverkusen in Celje bosta uvodni obračun ligaškega dela Evropske lige na BayAreni začela ob 21. uri.

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