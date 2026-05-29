Pred petimi leti je odločil finale, ga lahko tudi letos?

Kai Havertz dobro ve, kako se odloča finale Lige prvakov. Pet let pozneje ima priložnost, da zgodbo ponovi. Tokrat ne v modrem, ampak v rdečem dresu Arsenala. In tudi tokrat njegova ekipa v finale ne prihaja kot izrazit favorit. Tako kot je bil leta 2021 pred finalom proti Chelseaju v očeh večine nogometne javnosti v prednosti Manchester City, se letos vloga favorita pripisuje Parižanom.

A prav takšne tekme pogosto odločajo podrobnosti. Trenutek mirnosti, ena prava podaja, en pobeg v prostor. Havertz dobro ve, kako malo je v finalu včasih dovolj za nesmrtnost.

Podobnost s Chelseajevo šampionsko potjo pa ni le v njegovem imenu. Takratni Chelsea je do evropskega naslova prišel z izjemno trdno obrambo. V celotni sezoni Lige prvakov je prejel le štiri zadetke. Arsenal je letos prejel dva več, a tudi topničarji so svojo pot do finala zgradili na disciplini, taktični zrelosti in obrambi, ki jo je izjemno težko prebiti.