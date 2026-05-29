Pred petimi leti je odločil finale, ga lahko tudi letos?

Kai Havertz dobro ve, kako se odloča finale Lige prvakov. Pet let pozneje ima priložnost, da zgodbo ponovi. Tokrat ne v modrem, ampak v rdečem dresu Arsenala. In tudi tokrat njegova ekipa v finale ne prihaja kot izrazit favorit. Tako kot je bil leta 2021 pred finalom proti Chelseaju v očeh večine nogometne javnosti v prednosti Manchester City, se letos vloga favorita pripisuje Parižanom.
A prav takšne tekme pogosto odločajo podrobnosti. Trenutek mirnosti, ena prava podaja, en pobeg v prostor. Havertz dobro ve, kako malo je v finalu včasih dovolj za nesmrtnost.
Podobnost s Chelseajevo šampionsko potjo pa ni le v njegovem imenu. Takratni Chelsea je do evropskega naslova prišel z izjemno trdno obrambo. V celotni sezoni Lige prvakov je prejel le štiri zadetke. Arsenal je letos prejel dva več, a tudi topničarji so svojo pot do finala zgradili na disciplini, taktični zrelosti in obrambi, ki jo je izjemno težko prebiti.
London je v zgodovini Lige prvakov doslej na evropski prestol poslal le en klub. Chelsea ostaja edini londonski zmagovalec najelitnejšega klubskega tekmovanja. Arsenal je bil leta 2006 blizu, a ga je v finalu ustavila Barcelona. Zdaj ima nova generacija topničarjev priložnost, da konča dolgo čakanje in angleškemu naslovu doda še evropskega.
Za Mikela Arteto bi bil to vrhunec projekta, ki je Arsenal iz ekipe z obetom spremenil v ekipo z najvišjimi cilji. Za Havertza pa možnost, da še drugič v karieri postane mož odločitve v največji klubski tekmi sezone.
