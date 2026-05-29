Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Pred petimi leti je odločil finale, ga lahko tudi letos?

Budimpešta, 29. 05. 2026 17.45 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
S.V.
Kai Havertz

29. maj 2021. Stadion Dragao v Portu. Kai Havertz je sprejel podajo Masona Mounta, preigral Edersona in žogo poslal v prazno mrežo. To je bil edini zadetek večera, zadetek, ki je Chelsea popeljal do drugega naslova v Ligi prvakov in Nemca zapisal med junake londonskega kluba. V soboto ima priložnost, da vse skupaj ponovi.

Kai Havertz dobro ve, kako se odloča finale Lige prvakov. Pet let pozneje ima priložnost, da zgodbo ponovi. Tokrat ne v modrem, ampak v rdečem dresu Arsenala. In tudi tokrat njegova ekipa v finale ne prihaja kot izrazit favorit. Tako kot je bil leta 2021 pred finalom proti Chelseaju v očeh večine nogometne javnosti v prednosti Manchester City, se letos vloga favorita pripisuje Parižanom.

A prav takšne tekme pogosto odločajo podrobnosti. Trenutek mirnosti, ena prava podaja, en pobeg v prostor. Havertz dobro ve, kako malo je v finalu včasih dovolj za nesmrtnost.

Podobnost s Chelseajevo šampionsko potjo pa ni le v njegovem imenu. Takratni Chelsea je do evropskega naslova prišel z izjemno trdno obrambo. V celotni sezoni Lige prvakov je prejel le štiri zadetke. Arsenal je letos prejel dva več, a tudi topničarji so svojo pot do finala zgradili na disciplini, taktični zrelosti in obrambi, ki jo je izjemno težko prebiti.

Predogled PSG - Arsenal
Predogled PSG - Arsenal
FOTO: Sofascore.com

London je v zgodovini Lige prvakov doslej na evropski prestol poslal le en klub. Chelsea ostaja edini londonski zmagovalec najelitnejšega klubskega tekmovanja. Arsenal je bil leta 2006 blizu, a ga je v finalu ustavila Barcelona. Zdaj ima nova generacija topničarjev priložnost, da konča dolgo čakanje in angleškemu naslovu doda še evropskega.

Preberi še Sešlar pred finalom Lige prvakov: Upam, da Arsenal ne bo skušal ubiti ritma

Za Mikela Arteto bi bil to vrhunec projekta, ki je Arsenal iz ekipe z obetom spremenil v ekipo z najvišjimi cilji. Za Havertza pa možnost, da še drugič v karieri postane mož odločitve v največji klubski tekmi sezone.

Finale Lige prvakov med Arsenalom in PSG-jem si boste lahko v soboto ogledali na POP TV in VOYO. S studijskim delom začnemo ob 17. uri.

nogomet liga prvakov kai havertz arsenal

Barcelona pritiska, Atletico pa vztraja: Alvarez ni naprodaj

Moskisvet.com Zadnja priložnost te jeseni!
24ur.com Obeta se spektakel vseh spektaklov: Stožice za obračun z Rijeko razprodane!
24ur.com Cretu: Na to vzdušje v dvorani sem čakal!
24ur.com Za uvod spektakel na San Siru: 'Lahko bi šlo za polfinale ali finale'
24ur.com Spektakel, ki bo pokazal, kakšen je domet topničarjev
24ur.com Strateg Milana po domači zaušnici: Po drugem golu smo nehali igrati
24ur.com Bundes Cup 2026: pomladni nogometni spektakel, ki se ga ne sme zamuditi
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Taki so otroci, ki so rojeni v znamenju dvojčka
Taki so otroci, ki so rojeni v znamenju dvojčka
Mit o kajenju v nosečnosti: ali je res bolje prenehati postopoma?
Mit o kajenju v nosečnosti: ali je res bolje prenehati postopoma?
Kako Tonči Huljić doživlja vlogo dedka
Kako Tonči Huljić doživlja vlogo dedka
zadovoljna
Portal
Tako bo zmagovalka Kmetije porabila 50 tisoč evrov
Petar in Anastasia na Otok ljubezni? Ujeli so ju na castingu
Petar in Anastasia na Otok ljubezni? Ujeli so ju na castingu
Slovenska voditeljica v solzah sreče, to je naredil njen partner
Slovenska voditeljica v solzah sreče, to je naredil njen partner
Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje
Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje
vizita
Portal
Motili smo se glede posta, ugotavlja obsežna študija
Ta simptom ignorira 90 % ljudi – a pogosto napoveduje bolezen
Ta simptom ignorira 90 % ljudi – a pogosto napoveduje bolezen
Kako učinkoviti so v resnici izdelki za nego kože
Kako učinkoviti so v resnici izdelki za nego kože
Napihnjenost ni 'normalna': strokovnjaki opozarjajo na skrite težave
Napihnjenost ni 'normalna': strokovnjaki opozarjajo na skrite težave
cekin
Portal
Bruto visok, neto pa ... Odvisno, kje živite
'Če dobiš petico, dobiš 50 evrov' – napaka, ki jo dela vse več staršev
'Če dobiš petico, dobiš 50 evrov' – napaka, ki jo dela vse več staršev
Upokojenci na račune prejeli za en odstotek višje pokojnine
Upokojenci na račune prejeli za en odstotek višje pokojnine
Na pošto drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lani
Na pošto drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lani
moskisvet
Portal
Resnična plat dela na superjahtah: Kaj se skriva za razkošjem?
Slavni tenisač pokazal deformirano stopalo
Slavni tenisač pokazal deformirano stopalo
Večina moških po 30. letu ne opazi, da jim te navade uničujejo telo
Večina moških po 30. letu ne opazi, da jim te navade uničujejo telo
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
dominvrt
Portal
Parket brez leska? Ta domača mešanica ga obnovi v nekaj minutah
Vaše rastline lahko v 48 urah propadejo – razen če naredite to eno stvar
Vaše rastline lahko v 48 urah propadejo – razen če naredite to eno stvar
Najprej šok, nato olajšanje: zadnji dnevi prenove so vse obrnili na glavo
Najprej šok, nato olajšanje: zadnji dnevi prenove so vse obrnili na glavo
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
okusno
Portal
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
voyo
Portal
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725