Pred Ramosom odločilni dnevi – bo kariero nadaljeval v Realu?

Njegova hitra vrnitev v Ligo prvakov na tekmi proti londonskemu Chelseaju – tekmo je začel v prvi enajsterici – morda ni bila najboljša odločitev. Po 34 dneh prisilnega počitka zaradi poškodbe se je zdelo, da se ni dobro znašel niti Zinedine Zidane niti Ramos. Toda tudi tokrat si kapetan po 17 dneh počitka zaradi vnovične poškodbe želi zaigrati in tako pomagati svojemu klubu na poti do nove lovorike, osvojitve La Lige, ki jo Real v letošnji sezoni še kako potrebuje. Dejstvo pa je, da sta se tako Nacho kot tudi Militao "utrdila" v začetni postavi, in tukaj ima Zidane vsekakor zelo težko nalogo.