Pred razprodano Dansko še zahtevno gostovanje na Finskem

Slovenci so se v sredo zbrali na Brdu pri Kranju, v ponedeljek pa so opravili trening v ljubljanskih Stožicah. Matjaž Kek je v sredo predstavil seznam igralcev, na katere bo računal na prihajajočih tekmah. Na tem sicer zaradi poškodbe ni vratarja in kapetana Jana Oblaka.

"Seveda si želimo vseh šest točk, ampak gremo tekmo po tekmo. Čaka nas težko gostovanje. Če bomo tam iztržili pozitiven rezultat, vemo, da nas doma čakajo polne Stožice. Mislim, da vsi navijači vedo, kaj bomo naredili. Od nas se pričakuje, da bomo pustili srce na igrišču, in upam, da nas bo to tudi rezultatsko potem nagradilo," je pred današnjim treningom dejal Petar Stojanović.

Časa za analizo Fincev še ni bilo

Tudi petkova tekma s Finsko v Helsinkih bo razprodana. "Čisto iskreno, nismo še imeli analize Finske. Prvih nekaj treningov delamo predvsem na naši igri, v zadnjih dneh pa bo fokus na Finski, da se čim bolje pripravimo na njih. Te številke na Fifini lestvici kdaj malo zavajajo in se jih ne sme podcenjevati. So izredno kakovostna reprezentanca in imajo tudi izvrstne posameznike," je povedal Timi Max Elšnik.

"Absolutno ne bo lahko, ampak najbolj pomembno je, da smo mi tisti pravi. Tudi v ligi narodov smo igrali s Skandinavci in smo se jim znali upreti. Tja gremo polni samozavesti in napadamo tri točke," pravi 25-letnik.