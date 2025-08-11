Svetli način
Nogomet

Pred rdeče-črnimi še veliko dela, a eno je jasno: 'Modrić bo velika okrepitev'

Milano, 11. 08. 2025 12.37 | Posodobljeno pred 1 uro

O hrvaškem reprezentančnem kapetanu se je po prvi tekmi v dresu spečega italijanskega in evropskega velikana Milana še najobširneje razpisala kultna La Gazzetta dello Sport, ki v svojem tekstu hvali igro Luke Modrića. Čeprav je bilo ob porazu proti Chelseaju s 4:1 jasno videti, da bo 40-letni Zadrčan potreboval še nekaj časa za dvig telesne pripravljenosti, so v taboru rdeče-črnih zadovoljni s tem, kar je prikazala njihova najodmevnejša (poletna) okrepitev.

Milančani so večji del tekme odigrali z igralcem manj, saj je bil preveč naivni romunski branilec Andrei Coubis izključen že v 18. minuti prvega polčasa.

Od tega trenutka dalje so imeli modri iz britanske prestolnice občutno terensko premoč, ki so jo kronali s kar štirimi zadetki v mreži tekmeca. Kljub visokemu porazu pa so v kultnem italijanskem športnem časniku La Gazzetta dello Sport precej vrstic namenili novemu ideologu igre rdeče-črnih Luki Modriću. Ta je po oceni omenjenega časnika odigral zelo dober drugi polčas in bo v prihodnje zagotovo predstavljal veliko okrepitev, načrt pred tekmo pa je bil, da mu trener Massimiliano Allegri nameni nekoliko manjšo minutažo.

Andrei Coubis je že v 18. minuti prejel rdeči karton in tako soigralce v rdeče-črnih dresih pustil na cedilu.
Andrei Coubis je že v 18. minuti prejel rdeči karton in tako soigralce v rdeče-črnih dresih pustil na cedilu. FOTO: Profimedia

"Nisem ga želel preveč obremeniti, saj s fizično pripravljenostjo zaostaja za ostalimi nogometaši v moštvu. Paradoksalno, toda ko smo zaigrali z igralcem manj, sem videl precej dobrih oziroma boljših stvari v naši igri. Bolje smo se branili, bili bolj čvrsti v obrambnem bloku, jasno pa je, da se je na tej ravni, ko odigraš z igralcem manj več kot 70 minut, zelo težko izgoniti porazu," je po porazu na Stamford Bridgeu dejal novi stari trener Milana Allegri. 

"Rdeči karton Coubisa je povsem porušil naše taktične načrte. Modrića sem prvotno želel poslati v igro namesto Musaha, a se je odvilo tako, kot se je. Nič hudega, pripravljalne tekme služijo temu, da se predvsem novi obrazi postopoma uvedejo v sitem dela in igre. Za Luko me ni strah, saj vemo, za kako kakovostnega nogometaša gre. Je pa pred nami še kar nekaj dela," je trezno dodal 58-letni trofejni strateg, ki je v dozdajšnji terenerski karieri osvojil šest naslovov italijanskega prvaka (enega z Milanom in pet z Juventusom, op. p.).

nogomet ac milan luka modrić chelsea odzivi massimiliano allegri
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MucaNeGrize
11. 08. 2025 13.55
-2
ta modric nikoli ni bil top nogometas in nikoli ne bo...medijsko napihnjen pajac
ODGOVORI
0 2
dujedrag
11. 08. 2025 14.13
Muca en smoki pojej...da ti bo boljš
ODGOVORI
0 0
FrankCostello
11. 08. 2025 13.49
-1
Modrič je smeh od igralca. Zlato žogo ne bi nikdar dobil, če ne bi igral za Reala! Zanj sta Xiavi in Iniesta doktorja, pa nikdar nista dobila zlate žoge! Je pa smešno, da Milan investira v tega starčka!
ODGOVORI
1 2
Pikaponca
11. 08. 2025 13.26
+2
Investicija v penzioniste v športu je brca v temo..metanje denarja stran..in neumnost brez primere )) Vitezi minulega dela so lahko trenerji, svetovalci vzor mladim ne sodijo pa igrišče.
ODGOVORI
3 1
