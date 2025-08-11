Pred rdeče-črnimi še veliko dela, a eno je jasno: 'Modrić bo velika okrepitev'

Od tega trenutka dalje so imeli modri iz britanske prestolnice občutno terensko premoč, ki so jo kronali s kar štirimi zadetki v mreži tekmeca. Kljub visokemu porazu pa so v kultnem italijanskem športnem časniku La Gazzetta dello Sport precej vrstic namenili novemu ideologu igre rdeče-črnih Luki Modriću . Ta je po oceni omenjenega časnika odigral zelo dober drugi polčas in bo v prihodnje zagotovo predstavljal veliko okrepitev, načrt pred tekmo pa je bil, da mu trener Massimiliano Allegri nameni nekoliko manjšo minutažo.

"Nisem ga želel preveč obremeniti, saj s fizično pripravljenostjo zaostaja za ostalimi nogometaši v moštvu. Paradoksalno, toda ko smo zaigrali z igralcem manj, sem videl precej dobrih oziroma boljših stvari v naši igri. Bolje smo se branili, bili bolj čvrsti v obrambnem bloku, jasno pa je, da se je na tej ravni, ko odigraš z igralcem manj več kot 70 minut, zelo težko izgoniti porazu," je po porazu na Stamford Bridgeu dejal novi stari trener Milana Allegri.

"Rdeči karton Coubisa je povsem porušil naše taktične načrte. Modrića sem prvotno želel poslati v igro namesto Musaha, a se je odvilo tako, kot se je. Nič hudega, pripravljalne tekme služijo temu, da se predvsem novi obrazi postopoma uvedejo v sitem dela in igre. Za Luko me ni strah, saj vemo, za kako kakovostnega nogometaša gre. Je pa pred nami še kar nekaj dela," je trezno dodal 58-letni trofejni strateg, ki je v dozdajšnji terenerski karieri osvojil šest naslovov italijanskega prvaka (enega z Milanom in pet z Juventusom, op. p.).