Pred San Marinom: Kouter v karanteno, Šporar na 'bolniški'

Nino Kouter je moral v karanteno, tako kot cela ekipa Mure zaradi primerov novega koronavirusa, tako da ga ne bo na naslednjih tekmah, tako kot ne Miha Zajca, Andraža Šporarja pa bodo v reprezentanci poskusili pripraviti do tekem s Kosovom in Moldavijo. Proti San Marinu bo tako selektorMatjaž Kek priložnost ponudil nekaterim, ki so doslej dobivali manj priložnosti. "Tekma bo zagotovo dala možnost nekaterim igralcem, ki doslej niso bili v prvem planu. Ostajam pri tem, da moramo razširiti bazo reprezentančnih možnosti. Tekma pa bo služila kot nadaljevanje procesa treninga. Te dni bomo poskušali pokazati nek napredek, hkrati dvigniti agresivnost in tiste elemente, ki sodijo v sodobni nogomet," je na novinarski konferenci v Ljubljani dejal Kek. Glede Koutrovega odhoda je dejal, da jim ne preostane drugega, kot da se prilagodijo. "Nino Kouter je že na poti v Prekmurje. Izgubili smo igralca, ki je pokazal, da lahko računamo nanj v prihodnje. Vesel pa sem, da je bila cela naša ekspedicija sicer negativna na testih, tudi Kouter," je pojasnil selektor. Ta razmišlja, da bi v reprezentanco naknadno poklical še kakšnega igralca, omenil je predvsem Adama Gnezdo Čerina. Obenem je zadovoljen s tem, kar na treningih kažejo novinci Mario Jurčević, David Tijanić in Sandi Lovrić. Za slednja dva je poudaril, da v odsotnosti Josipa Iličića lahko prideta prav, saj znata reševati zadeve v igri ena na ena. Med tistimi, ki bodo skoraj zagotovo dobili priložnost, bo tudi desni bočni branilecNejc Skubic. "V prvi vrsti gremo na zmago kot vsako tekmo, ampak jutri to ne bo glavna stvar, ampak to, da bomo pokazali več kreativnosti v napadu, se uigrali, spoštovali principe s treningov. Jutrišnja tekma je zelo primerna za to," je dejal Skubic in dodal, da je to vse predpriprava za uresničitev glavnega cilja - uvrstitve na veliko tekmovanje. S San Marinom so se Slovenci merili štirikrat in štirikrat zmagali (2:0, 6:0, 3:0, 5:0). Slovenija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze 64., San Marino pa 210.