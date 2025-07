Pred sedmimi meseci že drugič premagala raka, zdaj junakinja Nemčije

Četrtfinalni obračun ženskega evropskega prvenstva med Nemčijo in Francijo je ponudil pravo dramo. Nemke so zaostajale in igrale z igralko manj, a so se z neverjetno borbenostjo vrnile v igro, si priborile podaljške, nato pa po streljanju enajstmetrovk slavile s skupnim izidom 6:5. Absolutna junakinja večera je bila nemška vratarka Ann-Katrin Berger.