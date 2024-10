Pred Slovenci je odločilna tekma za preboj na evropsko prvenstvo

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let v Prekmurju pili še zadnje podrobnosti pred petkovo kvalifikacijsko tekmo proti Avstriji, ki bi že lahko odločila o tem, kdo se bo neposredno uvrstil na evropsko prvenstvo na Slovaškem 2025. Pred dvobojem v Wiener Neustadtu, ki se bo začel ob 20.30, ima Slovenija v skupini H tri točke prednosti pred Francijo, ki jo čakata še tekmi s Ciprom in Avstrijo.