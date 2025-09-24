Svetli način
Nogomet

Pred evropskim spektaklom aretiranih več kot 100 navijačev Rome

Nica, 24. 09. 2025 14.42 | Posodobljeno pred 6 minutami

STA
Francoska policija je v torek v Nici, dan pred tekmo Lige Evropa, aretirala 101 navijača Rome. Privrženci rimskega kluba so končali za rešetkami, ker so pri njih našli orožje in nedovoljena klubska obeležja.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so se italijanski navijači po središču mesta na francoski rivieri sprehajali s palicami, lopatami in bokserji, pri tem pa dražili Francoze.

Policija je še sporočila, da bo na sredini tekmi več kot 400 policistov. "Od včeraj smo v središče Nice napotili več kot 200 policistov, vključno z dvema mobilnima enotama, da bi preprečili vse vrste javnih neredov," je dejal predstavnik policije, ki je navijačem Rome prepovedala razkazovanje vidnih znakov zvestobe klubu. Prepoved velja od torka do četrtka do 10. ure.

