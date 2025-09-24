Pred evropskim spektaklom aretiranih več kot 100 navijačev Rome

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so se italijanski navijači po središču mesta na francoski rivieri sprehajali s palicami, lopatami in bokserji, pri tem pa dražili Francoze.

Policija je še sporočila, da bo na sredini tekmi več kot 400 policistov. "Od včeraj smo v središče Nice napotili več kot 200 policistov, vključno z dvema mobilnima enotama, da bi preprečili vse vrste javnih neredov," je dejal predstavnik policije, ki je navijačem Rome prepovedala razkazovanje vidnih znakov zvestobe klubu. Prepoved velja od torka do četrtka do 10. ure.