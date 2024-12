Pred tekmo Mure in Olimpije zasegli pirotehnična sredstva

Kot so zapisali, je policija dvoboj v Fazaneriji med Muro in Olimpijo z vidika varnosti ocenila kot dogodek srednjega tveganja in jo varovala v skladu s sprejetim načrtom.

"Pred začetkom javne prireditve so policisti in varnostniki opravili pregled celotnega stadiona, kjer so na severni tribuni v sektorju domače organizirane navijaške skupine našli in zavarovali 37 različnih pirotehničnih izdelkov," so zapisali iz vrst Policijske uprave Murska Sobota.

Policija zdaj preiskuje sum storitve kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. V času javne prireditve na stadionu sicer ni prišlo do kršitve javnega reda in kršitev zakona o javnih zbiranjih, so še dodali.